Las tres acciones atadas a la inteligencia artificial que ocupan el 40% de la cartera de Warren Buffett

Berkshire Hathaway sigue apostando por empresas de alta calidad y ventajas competitivas duraderas, en lugar de compañías emergentes dedicadas exclusivamente a la IA.

La mayor apuesta continúa siendo Apple, que concentra alrededor del 19,7% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway.

Aunque Warren Buffett nunca fue un inversor que persiguiera las modas tecnológicas, una parte significativa de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway está hoy vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial .

De hecho, tres compañías que incorporan esta tecnología en el centro de sus negocios representan cerca del 40% del portafolio de acciones del conglomerado, valuado en unos u$s328.000 millones.

La mayor apuesta continúa siendo Apple , que concentra alrededor del 19,7% de la cartera. Si bien Berkshire redujo su participación durante el último año, la empresa sigue siendo su principal inversión.

El mercado considera que Apple tiene una posición privilegiada para convertirse en el mayor distribuidor mundial de herramientas de inteligencia artificial para consumidores , gracias a un ecosistema que supera los 2.500 millones de dispositivos activos.

La integración de funciones de IA en el iPhone, el iPad y la Mac podría impulsar un nuevo ciclo de crecimiento para la compañía.

Coca-Cola, una preferencia histórica de Berkshire

El segundo lugar lo ocupa Coca-Cola, con aproximadamente el 10,1% del portafolio. Aunque no suele asociarse con la inteligencia artificial, la empresa viene incorporando esta tecnología para optimizar áreas como la logística, la gestión de inventarios, las campañas de marketing y el análisis del comportamiento de los consumidores.

La mayor apuesta continúa siendo Apple, que concentra alrededor del 19,7% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway. Depositphotos

Buffett comenzó a comprar acciones de Coca-Cola entre 1988 y 1994, y nunca vendió una sola de las 400 millones de acciones que adquirió.

Apuesta directa por la inteligencia artificial

La tercera compañía es Alphabet, que representa cerca del 8,8% de la cartera. La apuesta por la matriz de Google se aceleró con el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel, quien multiplicó por más de cuatro la posición durante 2026.

Alphabet es uno de los principales protagonistas de la carrera por la IA gracias a herramientas como AI Overviews y AI Mode en Google Search, además de la expansión de Google Cloud, que ofrece infraestructura y modelos de lenguaje para empresas. Durante el primer trimestre de 2026, el negocio de búsqueda creció 19% y la división de nube avanzó 63%, impulsada por la demanda de soluciones de inteligencia artificial.

La composición de la cartera muestra que Berkshire mantiene la filosofía histórica de invertir en empresas de alta calidad y ventajas competitivas duraderas. En lugar de apostar por compañías emergentes exclusivamente dedicadas a la IA, el grupo prefiere gigantes consolidados que utilizan esta tecnología para fortalecer negocios ya rentables y con una posición dominante en sus respectivos mercados.