Warren Buffett seguirá como presidente de Berkshire Hathaway aunque haya nuevo CEO

Warren Buffet seguirá como presidente de Berkshire Hathaway aunque ya no sea más CEO en 2026.

La decisión de continuar con el Oráculo de Omaha, como se conoce a Buffett, como jefe del consejo difiere del plan de sucesión establecido para después de su muerte. El multimillonario dijo durante mucho tiempo que Howard Buffett, el segundo de los tres hijos del inversor, debería convertirse en presidente cuando él ya no esté para proteger la cultura de Berkshire.

Un actual vicepresidente, Abel, asumirá como CEO mientras grandes preguntas se ciernen sobre la empresa, pero ya lleva gestionados todos los negocios no aseguradores de Berkshire desde 2018.

El propio Buffett dijo que los aranceles del presidente Donald Trump fueron un gran error. También hay preocupaciones de que Berkshire podría no ser capaz de evitar el destino de la mayoría de los conglomerados: verse obligada a desmembrarse para recuperar el enfoque.

Los próximos movimientos de Berkshire

La compañía posee en estos momentos efectivo por u$s348.000 millones. Buffett dice que no ve muchas gangas en las que invertir ese dinero ahora, ni siquiera en las propias acciones de Berkshire, pero aseguró a algunos de los aproximadamente 40.000 asistentes a la reunión celebratoria anual de la compañía en Omaha, Nebraska, que algún día la empresa sería "bombardeada con oportunidades".

Buffett respaldó a Abel diciendo que mantendría todas sus acciones que le dan control del 30% de Berkshire Hathaway y elogió a Abel durante la reunión de accionistas.

"Es mucho mejor con Greg que conmigo porque yo no quería trabajar tan duro como él trabaja y puedo salirme con la mía porque tenemos un negocio básicamente bueno, un negocio muy bueno, y no estaba en peligro de que me despidieran en virtud de la propiedad y el hecho de que podríamos hacerlo bastante bien", dijo Buffett.

"Pero el hecho de que puedas hacerlo bastante bien no significa que no puedas hacerlo mejor, y Greg puede hacerlo mejor en muchas cosas", amplió.

Los CEOs de las subsidiarias de Berkshire que reportan a Abel siempre elogiaron o su estilo de gestión que los responsabiliza mientras les permite autonomía. El CEO de See's Candy, Pat Egan, quien trabajó con Abel en la unidad de servicios públicos de Berkshire durante años antes de hacerse cargo de la empresa de dulces hace seis años, indicó que Abel se asegura de que haya considerado todas las contingencias.

"Me ha permitido tomar muchas decisiones con las que él puede o no estar de acuerdo, pero nos apoyará al final del día, sin importar qué, siempre y cuando operemos con integridad y principios y a largo plazo", comentó Egan.