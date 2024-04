Warren Buffett tiene u$s157.000 millones invertidos en estas dos de las "Siete Magníficas", ¿cuáles son?

Warren Buffett normalmente no invierte en acciones de alto crecimiento que desarrollan tecnología de vanguardia. " Berkshire no es fanático de los recién llegados ", bromea en su carta anual más reciente dirigida a los accionistas.

Apple ($155.3 mil millones)

Apple se ha convertido en la mayor posición en acciones de Berkshire Hathaway por un amplio margen. Buffett inicialmente comenzó a acumular acciones de Apple entre 2016 y 2018. Y con el crecimiento fenomenal de la acción desde entonces, la posición de Berkshire aumentó a un valor de aproximadamente u$s155 mil millones al día de hoy.

Aunque Buffett redujo su posición en Apple algunas veces en el pasado, parece ser principalmente por motivos fiscales. De hecho, Buffett expresó arrepentimiento por vender acciones en el pasado dado una oportunidad fiscal, pero pareció repetir el mismo error a finales del año pasado.

Apple (1).jpg Reuters

Dada la magnitud de la posición de Berkshire en Apple, nadie debería cuestionar la creencia de Buffett en la empresa y en las acciones para producir sólidos resultados en el futuro. Buffett llamó a Apple "un mejor negocio que cualquier otro que poseamos" en la reunión anual de accionistas de Berkshire el año pasado.

Entonces, ¿qué le gusta tanto a Buffett de Apple? Aunque la firma de la manzanita desarrolla varias tecnologías, incluida la inteligencia artificial, Buffett la ve como una empresa de productos de consumo incomparable. No hay ningún producto de consumo más ubicuo que el teléfono inteligente, y la participación de mercado de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes, especialmente en el segmento premium, es inigualable.

Amazon ($1.8 mil millones)

El otro miembro de los Magnificent Seven que se encuentra en el portafolio de Berkshire es Amazon. La empresa de e-commerce está lejos de ser una acción de Buffett. Incluso dijo que el negocio está fuera de su círculo de competencia en una entrevista hace varios años, por lo que no considera un error no haber invertido en ese papel. No obstante, su empresa posee aproximadamente u$s1,8 mil millones en acciones de Amazon.

Esto probablemente se deba a que uno de los gestores de cartera asociados de Buffett, Ted Weschler o Todd Combs, inició una posición en 2019.

Hay mucho que le gusta a Buffett sobre Amazon. "Ha cambiado tu comportamiento, el de todos", dijo Buffett sobre la empresa en 2017. De hecho, la red Amazon Prime se ha convertido en una defensa significativa para el negocio, impulsando a los compradores y comerciantes a ser más leales a Amazon. Eso crea un ciclo virtuoso por el cual Amazon puede invertir más en beneficios Prime y envíos más rápidos, atrayendo a más compradores y más comerciantes.

amazon (1).png

Buffett también está impresionado por el negocio de computación en la nube de Amazon, que representa la mayor parte de los ingresos operativos de Amazon. Eso podría crecer rápidamente con el crecimiento de la inteligencia artificial, y Amazon está invirtiendo fuertemente para mantenerse al día con los competidores en el espacio. Eso incluye una inversión de u$s4 mil millones en Anthropic y el diseño de sus propios chips de entrenamiento e inferencia de IA para sus servidores para respaldar nuevos modelos de lenguaje grande y aplicaciones alimentadas por IA.

El rápido crecimiento del negocio de computación en la nube de Amazon junto con sus crecientes ventas publicitarias debería respaldar una continua expansión de márgenes para la empresa, produciendo un sólido crecimiento de flujo de efectivo libre, la métrica principal por la cual la administración juzga sus resultados financieros.

Amazon cotiza a un ratio precio-ventas de solo 3.29, lo que está por debajo de su promedio de cinco años a pesar de las perspectivas cada vez más prometedoras de expansión de márgenes.