“Gallini”: pueblo chico, infierno grande, en clave de obra musical

Marcelo Caballero: Por la buena respuesta que tuvo el año pasado decidimos reponerlo ya en otro formato, saliendo de lo formativo y encontrando lugar en la cartelera. Habla de lo importante que es la apariencia en cualquier sociedad como la de este pueblo de 2000 habitantes. Todos saben todo del otro, qué hace, cuáles son los secretos a voces y hay distintos grados de secretos, algunos que sabemos todos y otros tan privados que no se pueden contar ni a la almohada porque se expanden como reguero de pólvora. Eso condiciona la vida de todos y los transforma en seres que si no saben hacer algo bueno con esa realidad que les toca los termina consumiendo.

P.: ¿Cómo está concebida la puesta?

M.C.: Apunta a la pérdida de la privacidad entonces ellos están en escena todo el tiempo, accionando, tratando de observar lo que está haciendo el otro y genera un dispositivo escénico divertido. Ante todo es una comedia, no hay sólo dolor sino también reírse de eso.

M.G.: La producción de esta obra fue a partir del laboratorio y trabajamos mucho los personajes que están casi todo el tiempo en escena sin salir, entonces están todo el tiempo componiendo, también hacen de la escenografía y la puesta. Con los actores entrenamos mucho los personajes tratando de buscar los típicos de pueblo, la directora de la escuela, el director del club, los profes, ir a lugares donde se pudiera ver algo de la comunidad, la municipalidad, la identidad propia del pueblo y del espacio al que cada uno pertenece.

P.: ¿Cómo ven la escena teatral?

M.C.: No cambió mucho desde antes de la pandemia, sí se potenciaron los colectivos, somos un poco más conscientes de la necesidad que tenemos del otro, ese que no está inmediatamente al lado pero es vital para el trabajo en red. La riqueza y dificultades del teatro independiente son las mismas, necesita encontrar nuevas maneras de sostenerse y generar espacios de trabajo.

M.G.: Después de la pandemia hubo una reactivación y hay un rebrote de obras que habían quedado en el tintero. Se está recuperando después del golpe de la pandemia aún, hubo muchos espacios que tuvieron que cerrar y ojalá se siga creciendo. Siempre son bienvenidas las ayudas para seguir sosteniendo.

P.: ¿Y el sector de las artes a nivel general?

M.C.: Siempre es el más golpeado, los espacios necesitan de políticas públicas que acompañan de manera mas efectiva al sector, son necesarias. Hay algo de la democratización real de los espacios oficiales que debería suceder. Observando la cartelera, hoy los privados no dejan de apostar en muchos de los formatos que el teatro permite y el público local y los turistas hacen una pasada por el teatro. Eso nos hace mirar el futuro esperanzados, no obstante uno está inmerso en la crisis y no sabe con qué se va a encontrar mañana. La única certeza es que nos vamos a encontrar haciendo, somos eso por definición, como país, entonces es bueno pensar en formas que acompañen y no haya necesidad de cimbronazos más fuertes para darnos cuenta que estamos acá con la pala en la mano trabajando por la cultura de nuestro país.