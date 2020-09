Desembarca FMI el martes: habrá reuniones con Gobierno y oposición

“La misión se realizará tanto de forma presencial como virtual por Zoom. A partir del 6 de octubre la sra. Julie Kozack (directora adjunta del departamento del hemisferio occidental del FMI) y el sr. Luis Cubeddu (jefe de misión para Argentina) se unirán al sr. Trevor Alleyne, representante residente del FMI en Argentina, para participar en reuniones presenciales en Buenos Aires”, le informó un vocero de la entidad a este diario. La confirmación de este encuentro había ocurrido el jueves de la semana pasada, cuando Gerry Rice, el portavoz del FMI, había adelantado que a comienzos de octubre llegaría la primera misión al país.

La visita, dicen desde el Fondo Monetario, tiene un “carácter informal” y su objetivo es “conocer en mayor detalle los planes económicos y las prioridades de política de las autoridades argentinas que podrían sustentar un programa respaldado por el FMI”. “El equipo estará en modo de escucha buscando obtener un mayor entendimiento de la agenda económica de las autoridades”, explicó el vocero.

“Se trata del inicio del proceso. La información compilada por la misión ayudará al equipo a comprender mejor la situación socioeconómica en el terreno y sentar las bases para las negociaciones”, detalló. Además, desde el organismo confirmaron que buscarán mantener reuniones que le permitan nutrirse de la información necesaria para encarar el proceso de negociación formal. Así, el FMI se reunirá con “miembros del Gabinete económico del Gobierno, así como con representantes del Congreso, el sector privado, sindicatos y la sociedad civil”.

Expectativas

La solicitud formal de comenzar las negociaciones fue presentada por el Gobierno el 26 de agosto. A través de una carta firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la administración nacional le pidió al organismo abrir las negociaciones para definir un nuevo programa de asistencia. En esa carta, los funcionarios nacionales aseguraron que el programa anterior había sido “defectuoso” y que no cumplió con los objetivos de estabilización de la economía argentina. El interés del Gobierno, según confirmó Guzmán en una entrevista reciente, es que el país no pague ningún vencimiento entre 2021 y 2024. En su evaluación sobre la “insostenibilidad” de la deuda argentina, el organismo había evaluado que el país no tenía “margen para los pagos del servicio de la deuda a acreedores privados durante 2020–24”.

El domingo pasado, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que estos encuentros son “exploratorios” y que buscarán acordar una “agenda efectiva que ordene el proceso” de negociaciones, que ya avisaron que serán “duras”. Las opciones que tiene el país son dos: puede solicitar un crédito stand by, que contempla una financiación de entre 3 y 5 años que en teoría tiene menos condicionalidades estructurales; o un crédito de facilidades extendidas, que financia durante 8 a 10 años pero impone condiciones más duras. En ambos casos, el Gobierno ya manifestó que no tiene planeado pedir nuevos fondos “netos”, lo que despeja las dudas sobre el destino del remanente crédito de alrededor de u$s12.000 millones que la entidad aún no había girado al país en el anterior programa.