Gremialista de Smata contra los empresarios del foro del Llao Llao

El secretario gremial de la CGT, el mecánico Mario Manrique (Smata), calentó ayer la previa a la primera reunión del año del Consejo Directivo de la organización al fustigar la propuesta de sus de pares de avanzar hacia un acuerdo social “con los mismos empresarios que piden dolarizar y que están desestabilizando al Gobierno” y se refirió en particular a los congregados en el hotel Llao Llao: “quieren prender fuego el país; a ellos hay que prenderlos fuego”. El dirigente, alineado con Pablo Moyano y que semanas atrás abandonó la sesión del Consejo del Salario tras denunciar que el Gobierno le había impedido hablar, le adelantó anoche a este diario que hoy no acudirá a la cumbre de la organización sindical.

A continuación detalló sus críticas a la CGT aunque descartó abandonar su cargo: “no me voy a ir pero seguro que tengo ganas de irme a la mierda. Si lo hago traicionaría mis palabras porque hablé del mal funcionamiento que tenemos y ese sombrero también me cabe, no me lo voy a sacar. Pero también sé que estamos naturalizando que se hable de dolarización y una medida así nos va a llevar a un estado de conflictividad; eso debería decirlo la CGT. La gente nos va a castigar y se va a cumplir la profecía de (Juan) Perón de que la gente hará tronar el escarmiento y que será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.