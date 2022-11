Guerra electoral en el PRO ahora puede complicar la sanción del Presupuesto porteño para 2023

Arenaza, inclusive, fue uno de los animadores del apoyo a la candidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri, una de las movidas que desató la guerra en el PRO ante el acercamiento del primo del expresidente a Bullrich cuando ocupa un ministerio que le abrió Larreta quien compite con Bullrich por la postulación a la presidencia.

Como sea, Arenaza ayer escribió en su cuenta de Twitter que “Después de varias reuniones de la Comisión de Presupuesto, en la @LegisCABA, presidida por @CRomeroOK, trabajamos varias propuestas para poder votar una baja concreta en los impuestos de la Ciudad y así acompañar el Presupuesto 2023”. Se refirió a una reunión de la comisión que preside el legislador Claudio Romero del PRO y en un video habla de “la necesidad de rever algunas tasas e impuestos”, que ya conversaron con funcionarios del Gobierno de Larreta “para ver cómo podemos darle a la sociedad en ese sentido una respuesta” .

“Tenemos que hacer un esfuerzo para acompañar a la sociedad que está sufriendo tanto esta crisis económica”, dice Arenaza como condición para votar el proyecto de presupuesto.

Ayer el propio Horacio Rodríguez Larreta salió a hablar del tema, pero no quiso dar opiniones, lo mismo que Mauricio Macri.

Bullrich subió la apuesta y desafió al jefe de Gobierno para que, si tienen algo que discutir, dijo, lo haga con ella y no le mande “soldaditos”. Se refirió a “ese chico que no me acuerdo como se llama”, ni más ni menos que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel a quien prometió romperle la cara llegado el caso.

Carrió que intenta poner freno a la disputa, que sostuvo le da “vergüenza ajena”, ayer pidió terminar con el “chismorreo político”, dijo que el liderazgo es por “por posición y estrategia” y que “la amistad política es importante. Somos el único sector fortalecido, vamos a dialogar con todos”.

“La unidad de JxC está garantizada, soy garante de esa unidad, pero no vamos a estar con los corruptos”, sostuvo la exdiputada y aseguró que “tiene que haber boleta única y PASO” en las elecciones del año que viene.

Larreta

El jefe de Gobierno intentó quedar al margen de la pelea de Bullrich y su jefe de Gabinete. Dijo que la titular del PRO “tiene todo el derecho de ser candidata” y que está “harto de las peleas” internas en Juntos por el Cambio pero consideró que la coalición no se va a quebrar.

“Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que la Argentina necesita. Me pongo por arriba, demos vuelta la página, falta un año para las elecciones”, expresó el jefe porteño.

Bullrich había lanzado que “si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar”.

Para Larreta dijo “los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo” y remarcó estar “harto de las peleas, mucho más de las internas. La pelea es contra la inflación, contra la inseguridad, contra el narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo y es lo grave”.

En otro sentido, acerca de su sucesión, el jefe de Gobierno consideró que “es un orgullo que en nuestro equipo tengamos tanta gente preparada para gobernar la Ciudad, para seguir con el cambio” y que “no elijo yo, elige la gente”. Aludió de esa manera a la competencia porteña por ahora entre Jorge Macri y el radical Martín Lousteau.

Para Bullrich hay que terminar “con la hipocresía” en JxC, donde existe “tensión entre el cambio y la continuidad” de un modelo de país. La dirigente insistió con que “si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro”.