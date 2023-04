Hubo salida de capitales en febrero por u$s11 M (en el bimestre u$s93 M)

Así lo muestran los datos del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) de febrero donde la “formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero” (FAE) resultó en egresos netos por 11 millones de dólares. El atesoramiento en billetes se explica por las compras netas de las personas físicas por 130 millones de dólares, que fueron parcialmente compensadas por ventas netas de personas jurídicas y otras por 77 millones de dólares. En cuanto a las personas físicas que compraron billetes por 133 millones de dólares fueron en total 680.000 individuos mientras que otros 17.000 realizaron ventas por 3 millones de dólares. De esta manera las compras y ventas per cápita se ubicaron en 196 y 195 dólares, respectivamente.Pero por otra parte también se registraron transferencias netas recibidas desde cuentas propias en el exterior por un total de 42 millones de dólares, lo que atemperó la salida neta de capitales de febrero. Al respecto, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” recibió transferencias netas por 39 millones de dólares, el sector de “Inversores Institucionales y otros” por 12 millones de dólares y el “Sector Oleaginosas y Cereales” por 11 millones de dólares. Estos ingresos fueron parcialmente compensados por transferencias netas enviadas al exterior por personas físicas por 20 millones de dólares. En realidad, las personas físicas no solo compraron divisas para atesorar (130 millones vía compra de billetes) sino también para cubrir gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes por un neto de 332 millones de dólares, por lo que en total compraron de forma neta 503 millones de dólares.