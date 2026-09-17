CODEM ANSES: cómo saber qué obra social tenés asignada y bajar el comprobante

Conocé la manera en que podés consultar tu obra social asignada y descargar gratis el comprobante online, sin turnos ni gestores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dispone de distintas herramientas digitales para consultar información personal y realizar trámites de manera remota. Entre ellas se encuentra el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) , un documento que permite conocer la obra social asignada al titular.

La constancia también detalla los integrantes del grupo familiar que aparecen registrados a cargo del beneficiario. El trámite es gratuito y puede realizarse por Internet, sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo, ni solicitar un turno previo.

El CODEM es una constancia emitida por ANSES que permite verificar cuál es la obra social asignada a una persona. El documento reúne además información sobre los familiares que figuran dentro de su cobertura.

La gestión se realiza completamente online y de forma gratuita . Para obtenerla no es necesario recurrir a gestores, presentar documentación con firmas o sellos ni acercarse personalmente a una dependencia del organismo.

La consulta resulta útil para quienes necesitan acreditar su cobertura de salud o verificar que los datos registrados ante ANSES sean correctos. El comprobante puede obtenerse desde el sitio oficial del organismo o mediante los servicios disponibles en Argentina.gob.ar.

Cómo obtener la constancia sin gestores ni turnos previos

Para iniciar el trámite hay que ingresar al apartado correspondiente a Obra Social y CODEM dentro del sitio oficial de ANSES. El procedimiento se completa directamente desde el navegador y no requiere una cita presencial.

El sistema solicita algunos datos personales para identificar al titular. Entre ellos se encuentran el número de DNI, el CUIL y el código de seguridad que aparece en pantalla. Una vez completada la información, se debe seleccionar la opción “Continuar”.

Después de validar los datos, la plataforma muestra la obra social vigente y los integrantes del grupo familiar registrados. Para guardar la constancia, hay que seleccionar el ícono de la impresora y elegir la opción para imprimirla o conservarla como archivo PDF en el celular o la computadora.

Trabajadores, jubilados y desempleados: a quiénes corresponde el empadronamiento

El CODEM está disponible para las personas que tienen una obra social registrada ante ANSES. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia.

También pueden obtener la constancia los jubilados y pensionados, además de los titulares de la Prestación por Desempleo que cuenten con una cobertura registrada en el sistema.

El comprobante puede incorporar a los familiares a cargo del titular. Según las condiciones correspondientes, pueden figurar el cónyuge o conviviente, los hijos solteros menores de 21 años y aquellos de hasta 25 que continúen sus estudios. También pueden incluirse hijos con discapacidad, sin límite de edad.