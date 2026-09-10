10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco de la jornada internacional de concientización, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA advierten sobre el incremento de casos en jóvenes.

La atención médica temprana y el fortalecimiento de los espacios de escucha resultan clave para la prevención del suicidio.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio , la concientización sobre la salud mental cobra un rol central en la agenda sanitaria frente a indicadores que preocupan a las autoridades y a los profesionales de la salud. En este escenario, la construcción de redes de contención y el fomento del diálogo en entornos familiares y escolares son una herramienta clave para abordar la problemática.

Las estadísticas oficiales reflejan una situación crítica en el país, impulsada principalmente por un aumento de casos en la franja etaria que va de los 14 a los 25 años . Factores como el acoso escolar, la violencia digital, el consumo de sustancias y la soledad no deseada influyen en el estado de vulnerabilidad emocional de niños y adolescentes.

La jornada busca visibilizar el sufrimiento emocional, derribar mitos y promover la detección temprana de conductas de riesgo en los distintos entornos de pertenencia. "Hoy hablamos de la soledad no deseada en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo más importantes", señaló Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas. También advirtió sobre el impacto del bullying y las situaciones de violencia que los menores no están en condiciones de metabolizar.

Frente a esta realidad, la especialista remarcó la necesidad de habilitar espacios de diálogo y escucha activa al notar que muchos chicos se sienten más cómodos hablando con un algoritmo de chat antes que con un compañero o un adulto. "Visibilizar el sufrimiento, registrar los cambios de conducta, habilitar la palabra y no minimizar ni subestimar las señales de alerta es clave para actuar a tiempo", sostuvo.

Entre las manifestaciones de vulnerabilidad emocional se destacan el aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la desesperanza, la irritabilidad, el retraimiento y cambios repentinos en el comportamiento o los vínculos.

A su vez, existen síntomas de alarma en la conducta diaria como alteraciones en los patrones de sueño o alimentación, conductas desafiantes o violentas, consumo de alcohol o drogas, abandono del cuidado personal, deterioro del rendimiento escolar o laboral e hiperactividad inusual utilizada como mecanismo de evasión.

Cuando se detecta una ideación o intento suicida, la respuesta debe ser interdisciplinaria e integral, involucrando a la familia y al ámbito escolar para construir una red de contención que, en casos de riesgo agudo, puede requerir una internación terapéutica como medida de protección.

Líneas de asistencia

Frente a situaciones de crisis o vulnerabilidad, se encuentran operativas líneas de asistencia gratuitas y confidenciales en todo el territorio. La población puede comunicarse al 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o al 0800 345 1435 desde todo el país a través del Centro de Atención al Suicida, además de acudir al centro de salud más cercano ante una urgencia.

Asimismo, el miércoles 21 de octubre se llevará a cabo el IV Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia en el Aula 20 del Hospital de Clínicas para abordar temáticas ligadas a la salud mental en las infancias, la violencia sexual digital y la baja de la edad de punibilidad.