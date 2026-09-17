Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran un cardiólogo y un médico clínico convocados por las defensas de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Dos peritos propuestos por las defensas de los acusados declararán este jueves. Los especialistas expondrán sobre aspectos médicos incorporados al expediente, entre ellos la posibilidad de determinar una insuficiencia cardíaca a partir de una necropsia y los estudios realizados al exfutbolista antes de su fallecimiento.

Se realiza una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con las declaraciones de dos especialistas convocados por las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov . Se trata del cardiólogo Ricardo Iglesias , propuesto por el abogado Vadim Mischanchuk , y del médico clínico Antonio José Maya , citado por Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas , representantes legales de Luque.

Ambos comparecerán desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro .

La audiencia se realizará en los Tribunales de San Isidro , ubicados en Ituzaingó 340 , y tendrá como eje diferentes aspectos médicos relacionados con la atención que recibió Maradona antes de su muerte.

Uno de los puntos que podría adquirir relevancia durante la audiencia es el estado cardíaco del exfutbolista y qué conclusiones pueden extraerse de los estudios médicos y de la posterior necropsia.

Maya participó de la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021 y posteriormente amplió su pericia. En ese documento planteó que "no puede ser evaluada la función cardíaca en una necropsia" porque "el paciente ya está muerto".

El médico sostuvo además que "se requiere indefectiblemente un estudio dinámico para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como ser un ecocardiograma, ya que, por ejemplo, un infarto puede dejar cicatrices o secuelas en el miocardio".

Según su análisis, esas alteraciones pueden encontrarse durante una autopsia "sin ser necesariamente generadas por una insuficiencia cardíaca". El planteo de Maya apunta así a diferenciar los hallazgos anatómicos detectados después de la muerte de Maradona de una evaluación dinámica de cómo funcionaba su corazón mientras estaba con vida.

Qué dicen los estudios realizados antes de la muerte de Diego Maradona

La ampliación de la pericia también hizo referencia a diferentes estudios médicos practicados a Maradona durante los meses previos a su fallecimiento y luego de su intervención.

El documento mencionó la ausencia de edemas en los análisis realizados en la Clínica Ipensa el 9 de septiembre y el 2 de noviembre de 2020, días antes de la muerte del astro.

También señaló estudios efectuados en Olivos el 3 de noviembre de 2020, cuando Maradona fue trasladado al sanatorio para someterse a una cirugía por un hematoma subdural. Estos elementos formarán parte del marco médico sobre el que los especialistas deberán brindar explicaciones ante el tribunal.

Luque está acusado de homicidio simple con dolo eventual

La participación de los dos peritos se produce durante el juicio en el que Luque está acusado por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del exfutbolista.

Además del neurocirujano y Cosachov, se encuentran acusados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini.

El proceso busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica de Maradona durante el período previo a su muerte.

Iglesias y Maya deberán presentarse este jueves ante el tribunal para explicar sus respectivos análisis y responder las preguntas de las partes. Las declaraciones estarán centradas en los aspectos médicos incorporados a la causa y, particularmente, en los elementos utilizados para evaluar el cuadro cardíaco de Maradona antes y después de su fallecimiento.

Los testimonios se sumarán así a las distintas pruebas y exposiciones que analiza el TOC N.º 7 de San Isidro para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona.