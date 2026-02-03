Donald Trump se reúne con Gustavo Petro en medio de las tensiones entre la Casa Blanca con Colombia

El encuentro se dará luego de sanciones, duras acusaciones personales y una escalada militar regional que tensó al máximo la histórica relación entre Washington y Bogotá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente colombiano Gustavo Petro , con el objetivo de mantener conversaciones bilaterales marcadas por amenazas recientes y una relación diplomática profundamente deteriorada tras acusaciones cruzadas, sanciones económicas y advertencias militares que tensaron al máximo la relacion entre Colombia y Washington.

Funcionarios de la administración estadounidense adelantaron que el encuentro estará enfocado en la cooperación en seguridad regional y en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico. La cita se produce apenas semanas después de que Trump amenazara con acciones militares contra Colombia y acusara públicamente a Petro de permitir el ingreso masivo de cocaína a Estados Unidos.

Pese al contexto, el lunes Trump sugirió que el mandatario colombiano parecía mostrar una actitud más cooperativa tras la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. "De alguna manera, después de la incursión en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud" , afirmó ante periodistas.

Sin embargo, la desconfianza entre ambos líderes sigue siendo evidente. Trump intentó minimizar cualquier fricción en la antesala del encuentro, aunque las diferencias ideológicas y el historial de cruces públicos siguen pesando sobre la visita.

En los días previos al viaje, Petro intensificó sus críticas al presidente estadounidense. Lo calificó como "cómplice de genocidio" por la situación en la Franja de Gaza y sostuvo que la captura de Maduro fue un secuestro. Además, antes de partir hacia Washington, convocó a los colombianos a movilizarse en las calles de Bogotá mientras se desarrollaba el encuentro en la Casa Blanca.

Swift

Cuál fue históricamente el vínculo entre Colombia y Estados Unidos

Históricamente, Colombia ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Durante las últimas tres décadas, ambos países trabajaron de forma conjunta para combatir el narcotráfico, desarticular grupos armados y promover el desarrollo económico en zonas rurales.

Esa relación empezó a resquebrajarse con la acumulación de fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental para realizar ataques militares contra embarcaciones sospechadas de tráfico de drogas. Según datos oficiales, al menos 126 personas murieron en 36 ataques conocidos.

En octubre, la administración Trump anunció sanciones contra Petro, su familia y un miembro clave de su gabinete. El Departamento del Tesoro impuso medidas contra el presidente colombiano; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti. Las sanciones debieron levantarse temporalmente para permitir el viaje de Petro a Washington.

La decisión llegó después de que Estados Unidos incluyera a Colombia, por primera vez en 30 años, en la lista de países que no cooperan en la lucha contra las drogas.

Nicolás Maduro El encuentro ocurre tras la captura de Nicolás Maduro, una operación que profundizó el conflicto diplomático entre Washington y Bogotá.

Cómo impactó la captura de Maduro en la crisis bilateral

La captura de Maduro el mes pasado profundizó la crisis. Trump advirtió públicamente a Petro que podría ser “el siguiente” y lanzó una de sus acusaciones más duras: Colombia está “dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Días más tarde, una llamada telefónica entre ambos líderes redujo parcialmente la tensión. Trump aseguró que Petro le explicó “la situación de las drogas y otros desacuerdos”, y fue entonces cuando extendió la invitación a la Casa Blanca.

Trump ya usó encuentros diplomáticos para confrontar a otros mandatarios frente a la prensa, como ocurrió con Volodymyr Zelenski y Cyril Ramaphosa. Aún no está claro si la reunión con Petro incluirá una instancia pública ante las cámaras, un detalle que podría marcar el tono final de una visita cargada de tensión política y simbolismo regional.