Se cumplen 11 años desde que se declaró oficialmente perdido el vuelo de Malaysia Airlines MH370

El gobierno de Malasia autorizó una nueva misión de búsqueda de 55 días a cargo de la empresa privada Ocean Infinity, especializada robótica avanzada.

El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció mientras realizaba el trayecto entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo. El Boeing 777 perdió contacto con los controladores aéreos 39 minutos después del despegue y nunca llegó a destino .

Después de días de incertidumbre, el avión fue declarado oficialmente perdido , dando inicio a una de las investigaciones más extensas y caras de la historia, con una inversión que superaba los 40 millones de dólares .

Hoy, a casi 12 años de la desaparición, no se logró localizar el fuselaje ni recuperar a las víctimas, y las causas exactas del desvío y posterior caída de la aeronave siguen sin esclarecerse.

Sin embargo, el gobierno de Malasia autorizó una reactivación de la búsqueda en el océano Índico a manos de la empresa privada Ocean Infinity , especializada en exploración de fondos marinos mediante robótica avanzada.

A la 1:19 de la madrugada , 39 minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, el capitán Zaharie Ahmad Shah se despidió de los controladores aéreos con una frase breve y aparentemente rutinaria: “Buenas noches, Malaysian Three Seven Zero” .

Esa transmisión, realizada mientras la aeronave se preparaba para ingresar al espacio aéreo de Vietnam, fue el último contacto por radio con el avión.

Luego, el transpondedor (el sistema que permite identificar y rastrear una aeronave) dejó de emitir señal. Para los civiles, el Boeing 777 simplemente desapareció. Sin embargo, radares militares detectaron posteriormente que el avión había cambiado de rumbo de manera abrupta, girando hacia el oeste y regresando sobre territorio malasio, pasando cerca de la isla de Penang antes de continuar su trayectoria hacia el Estrecho de Malaca.

vuelo malasia

Aunque los sistemas de comunicación fueron desactivados, el avión siguió enviando señales automáticas a un satélite de la empresa británica Inmarsat.

Esos datos permitieron reconstruir una posible ruta final: el MH370 habría volado durante más de siete horas adicionales hasta quedarse sin combustible y caer en una zona remota del sur del océano Índico, según el informe final de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB).

No hubo llamados de auxilio, ni reportes de fallas técnicas, ni indicios de condiciones meteorológicas extremas. Es así que las teorías se dispararon y abarcan desde un secuestro hasta la despresurización de la cabina o un fallo eléctrico.

vuelo2

El inicio de la búsqueda del avión de Malaysia Airlines y la declaración de perdido

La primera de búsqueda del vuelo MH370 tuvo alcance internacional y comenzó en 2014. El operativo fue coordinado principalmente por la ATSB, con la participación activa de Malasia y China.

Según estimaciones oficiales, se trató de operación más costosa realizada hasta ese momento en la historia de la aviación comercial, con una inversión conjunta que superó los 44 millones de dólares.

Las tareas incluyeron el despliegue de aeronaves de patrulla marítima, buques militares y tecnología de exploración submarina en una extensa área que abarcó tanto el sur del océano Índico como el mar de China Meridional, entre Malasia y Vietnam, donde se presumía que el avión había desaparecido durante la transición entre ambos espacios aéreos.

Durante estos años, los equipos utilizaron sonares de alta resolución y vehículos submarinos para explorar aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, en una región caracterizada por grandes profundidades y un relieve complejo.

Sin embargo, no se logró localizar el fuselaje del Boeing 777 ni las cajas negras, lo que llevó a las autoridades a suspender oficialmente la búsqueda en enero de 2017.

El informe final de la investigación concluyó que no fue posible establecer con certeza la causa de la desaparición del vuelo. Los investigadores señalaron que el cambio de rumbo detectado en los registros de radar fue probablemente deliberado, aunque no se pudo determinar quién lo habría provocado ni con qué finalidad.

Con el pasar del tiempo, sí se recuperaron más de 30 fragmentos del avión. Entre ellos se encuentran partes del ala, la cola y componentes de la cabina y del motor, hallados en costas del este de África y en islas del océano Índico como Reunión, Mauricio y Madagascar.

No se encontraron restos humanos, pero las autoridades dieron por fallecidas a todas las personas que viajaban a bordo del vuelo.

vuelo MH370

Las víctimas de la tragedia

El vuelo MH370 transportaba a 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Había personas de más de una decena de países, como Malasia, Indonesia, Australia, Estados Unidos, Francia, Rusia e Irán, aunque la mayoría eran ciudadanos de China.

A bordo se encontraban niños pequeños, profesionales, estudiantes y trabajadores. Entre los pasajeros había un grupo de artistas chinos de caligrafía, empleados de una empresa tecnológica estadounidense, un doble de acción del actor Jet Li y dos jóvenes iraníes que viajaban con pasaportes robados, un dato que en los primeros días alimentó especulaciones que luego fueron descartadas.

Sin restos recuperados ni una explicación definitiva, el duelo quedó en la incertidumbre. A lo largo de los años, se realizaron homenajes, ceremonias religiosas y actos conmemorativos en distintas naciones, mientras las familias reclamaban respuestas y transparencia en la investigación.

Las autoridades malasias concluyeron que no había evidencia que responsabilizara a los pasajeros o a la tripulación, aunque tampoco descartaron una posible interferencia ilícita.

MH370 1

La reactivación de la búsqueda

Después de la suspensión de los operativos oficiales en 2017, la búsqueda del vuelo MH370 fue retomada por primera vez en 2018 por la empresa privada Ocean Infinity, especializada en exploración de fondos marinos mediante robótica avanzada.

La compañía, que años más tarde participó en el hallazgo del Endurance, el histórico barco del explorador Ernest Shackleton, fue contratada para realizar un rastreo independiente utilizando tecnología más moderna que la empleada en la operación inicial.

En esa misión, la firma definió como zona prioritaria un sector de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados, ubicado al norte del área previamente explorada. La delimitación se basó en nuevos estudios de deriva de los restos hallados en costas africanas.

Pero, en el transcurso de casi tres meses, la empresa amplió el rastreo y terminó cubriendo cerca de 112.000 kilómetros cuadrados, apoyada en una flota de ocho vehículos submarinos autónomos. A pesar del despliegue, la operación concluyó en junio de ese año sin resultados positivos.

En 2025, el gobierno de Malasia autorizó una nueva misión de búsqueda, a cargo de Ocean Infinity. La operación comenzó el 30 de diciembre bajo un esquema de contratación condicionado a resultados: “si no se encuentra, no se paga”. En caso de éxito, la recompensa prevista alcanza los 70 millones de dólares.

vuelo1

La etapa se concentra en una región mucho más acotada del sur del océano Índico, de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados. La selección del área se realizó a partir de análisis actualizados de señales de radio utilizando tecnología WSPR, que permitió redefinir el punto más probable de impacto del avión.

Para la misión, la empresa emplea el buque Armada 86 y una flota de vehículos submarinos autónomos Hugin 6000, equipados con sonar multihaz, cámaras de alta definición y sistemas de escaneo láser capaces de generar mapas tridimensionales del fondo marino a profundidades de hasta 6.000 metros.

La búsqueda tiene una duración estimada de 55 días efectivos, sujeta a las condiciones meteorológicas.

La recuperación de datos de las cajas negras solo sería posible si los dispositivos se encuentran en condiciones físicas aceptables, ya que sus baterías dejaron de emitir señales acústicas pocas semanas después del accidente.