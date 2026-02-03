Plazo fijo en febrero 2026: cuál es el banco que mejor tasa ofrece + Seguir en









Este repaso por las alternativas vigentes del sistema financiero es perfecto para quienes buscan cuidar su capital con el mejor porcentaje.

En febrero 2026, hay un banco que sobresale del resto por sus tasas. Depositphotos

Con la situación económica que está atravesando el país, muchas personas buscan las opciones tradicionales para resguardar sus pesos. Entre ellas, el plazo fijo a 30 días es el más elegido por su alta previsibilidad y su bajo nivel de riesgo.

Las entidades financieras ajustaron sus porcentajes y la diferencia entre una propuesta y otra puede impactar en el resultado final. Antes de tomar una decisión, te conviene revisar el panorama completo: qué entidades pagan más, si exigen ser cliente y cómo se puede gestionar la operación de forma digital.

Plazo Fijo Plata Plazos fijos: el banco con mejor rendimiento en febrero Durante este mes, los datos informados al Banco Central permiten comparar qué institución paga más por una inversión online a 30 días de $100.000.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, los porcentajes se mueven entre el 23% y el 27%. En ese mismo grupo, Banco Provincia y Banco Macro encabezan con un 27%, seguidos por Credicoop con 25%, tanto para clientes como para no clientes. Banco Nación está en el 26%, mientras que Galicia alcanza 24% y Santander y BBVA quedan en 23%.

De todas formas, si se mira a otros bancos, hay varias entidades que permiten operar sin ser cliente y ofrecen números más altos. Por ejemplo, los bancos que ofrecen los mejores porcentajes del mes son Banco de Comercio S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U con el 33,5 %, para plazos fijos a 30 días.

Un punto a tener en cuenta es que muchas de estas entidades permiten gestionar la operación de forma completamente online, sin costos adicionales ni trámites presenciales. Esto te permite comparar sin necesidad de cambiar de banco principal. También existen diferencias entre lo que cobra un cliente habitual y alguien que opera por primera vez. En algunos casos, como Banco Hipotecario, el porcentaje sube de 27,5 % a 30 % para quienes no tienen cuenta previa.

