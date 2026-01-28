'We Are The World' cumple 41 años: el documental de Netflix que muestra cómo se originó la mítica canción

A más de cuatro décadas de su estreno, una producción audiovisual que revive la noche en la que el pop se unió por una causa humanitaria.

La canción que unió a los músicos más imporantes de la década de los 80' para ayudar a África.

Hay canciones que exceden el ranking y se vuelven parte del archivo emocional colectivo. We Are The World es una de ellas. Estrenada en 1985, nació como respuesta a una crisis humanitaria concreta y terminó convertida en un símbolo de cooperación artística a escala planetaria.

El aniversario número 41 reaviva el interés por una historia conocida, aunque no siempre contada en detalle. Detrás del estribillo coral hubo tensiones, egos, decisiones de último momento y una logística casi imposible de coordinar. Nada fue tan prolijo como el resultado final sugiere.

El reciente documental de Netflix vuelve sobre ese proceso con material de archivo y testimonios que permiten ver el costado menos idealizado del proyecto. El resultado combina nostalgia con una mirada más terrenal sobre cómo se gestó una de las grabaciones más recordadas del siglo XX.

La canción surgió en un contexto de alarma internacional por la hambruna en Etiopía y otros países africanos. Inspirados por el impacto de Do They Know It’s Christmas?, Lionel Richie y Michael Jackson asumieron la tarea de componer un tema que pudiera convocar a las principales figuras de la música estadounidense.

El desafío no era menor, ya que lograr que decenas de artistas aceptaran participar sin cobrar honorarios y coincidieran en una misma agenda. La consigna fue clara y directa, escrita en un cartel dentro del estudio: “Dejen el ego en la puerta” . Esa frase se volvió casi tan famosa como la canción.

La letra buscó un tono simple, directo y universal. No todos estuvieron de acuerdo con cada verso, y hubo discusiones sobre quién cantaba qué línea. La construcción final fue un equilibrio delicado entre protagonismos y coros, pensado para que cada voz sumara sin desdibujar el mensaje.

Netflix: La gran noche pop Captura Netflix

"The greatest night in pop", el documental de Netflix que muestra cómo se grabaron todas las voces

El documental se centra en una sola noche, posterior a la entrega de los American Music Awards, cuando los artistas fueron directo al estudio. Allí coincidieron figuras como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Ray Charles y Bob Dylan, entre muchos otros.

Las imágenes muestran momentos tan icónicos como incómodos: Dylan dudando frente al micrófono, Springsteen grabando tomas hasta quedarse sin voz, y Wonder actuando como mediador cuando el clima se tensaba. Nada estaba garantizado, y el cansancio empezaba a pesar.

La producción evita el tono celebratorio permanente y deja ver las fisuras del proceso. Esa elección aporta credibilidad y permite entender que el resultado no fue producto de una armonía perfecta, sino de una negociación constante entre talento, cansancio y convicción.

Embed - The Greatest Night in Pop | Official Trailer | Netflix

Cuánto recaudó "We are the World"

En términos económicos, el impacto fue enorme. A lo largo de los años, el proyecto recaudó decenas de millones de dólares destinados a programas de ayuda humanitaria, principalmente para combatir el hambre en África. Las ventas del simple, el álbum y las distintas reediciones sostuvieron ese flujo durante décadas.

También hubo críticas y debates sobre la administración de los fondos y la eficacia real de este tipo de iniciativas. Algunas miradas más actuales cuestionan el enfoque caritativo y señalan la complejidad estructural de los problemas que buscaba atender. Esa discusión sigue abierta.

Aun con esos matices, We Are The World conserva un lugar singular en la historia cultural. No resolvió una crisis global, pero dejó una marca difícil de ignorar: mostró que, al menos por una noche, la industria musical pudo coordinarse detrás de una causa común, con todas sus contradicciones a la vista.