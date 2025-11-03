ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en noviembre 2025

Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Las prestaciones de ANSES aumentarán un 2,1% este mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 . Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, por decisión del Gobierno, las jubilaciones aumentarán un 2,1% , de acuerdo al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). Y, con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de titulares.

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El sistema toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima . Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la suba de precios y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

De esta manera, el valor total queda en $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del extra).

ANSES.jpg

Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Monto de la jubilación máxima

La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.

En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

ANSES billetes.webp

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo