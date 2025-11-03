La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.
ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en noviembre 2025
Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
-
Salario Mínimo Vital y Móvil de noviembre 2025: así queda el valor por hora y jornada completa
-
La excelente noticia de ANSES para la AUH: ya hay fechas de pago de noviembre 2025
Además, por decisión del Gobierno, las jubilaciones aumentarán un 2,1%, de acuerdo al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Y, con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de titulares.
Monto de la jubilación mínima de ANSES con bono
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El sistema toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima. Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la suba de precios y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
De esta manera, el valor total queda en $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del extra).
Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
Monto de la jubilación máxima
La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.
En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
-
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
-
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
-
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
-
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
-
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Dejá tu comentario