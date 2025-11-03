La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de los haberes para todas sus prestaciones en noviembre. Estos recibieron un aumento del 2,1%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación de septiembre, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
ANSES oficializó los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025
El organismo informó cuáles serán los haberes de sus prestaciones este mes y publicó el calendario de pagos completo.
El decreto estipula que tanto las jubilaciones como las pensiones y asignaciones de ANSES se actualizarán mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de noviembre
A partir del nuevo aumento del mes, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en noviembre:
Jubilación Mínima: $333.150,64
Jubilación Máxima: $2.241.568,43
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51
Pensión No Contributiva: $233.205,45
Por otro lado, aquellos jubilados y pensionados que cobren menos de $403.150,64 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán sus cobros finales:
Jubilación Mínima: $403.150,64
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51
Pensión No Contributiva: $303.205,45
Aumentan las asignaciones de ANSES en noviembre
Así como las jubilaciones, las asignaciones familiares también se verán afectadas por este aumento. Los cobros de estas prestaciones tendrán los siguientes valores este mes:
Asignaciones Universales
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61
Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)
IGF hasta $891.041: $59.847,76
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Monto general de referencia: $59.862,25
Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $891.041: $194.883,90
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88
IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54
Monto general de referencia: $194.910,94
Asignación por Embarazo
- $119.714,29
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.718.516: $14.512,40
Asignación por Maternidad
- Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)
Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)
Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516)
Asignación Prenatal
IGF hasta $891.041: $59.847,76
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
-
-
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Estas son todas las fechas de cobro oficializadas por ANSES, que se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
