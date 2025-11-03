ANSES oficializó los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025







El organismo informó cuáles serán los haberes de sus prestaciones este mes y publicó el calendario de pagos completo.

Todas las prestaciones de ANSES recibirán un 2,1% de aumento este mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de los haberes para todas sus prestaciones en noviembre. Estos recibieron un aumento del 2,1%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación de septiembre, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

El decreto estipula que tanto las jubilaciones como las pensiones y asignaciones de ANSES se actualizarán mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Jubilados Freepik Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de noviembre A partir del nuevo aumento del mes, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en noviembre:

Jubilación Mínima: $333.150,64

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45 Por otro lado, aquellos jubilados y pensionados que cobren menos de $403.150,64 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán sus cobros finales:

Jubilación Mínima: $403.150,64

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51

Pensión No Contributiva: $303.205,45 Asignaciones familiares.jpg Puntal Aumentan las asignaciones de ANSES en noviembre Así como las jubilaciones, las asignaciones familiares también se verán afectadas por este aumento. Los cobros de estas prestaciones tendrán los siguientes valores este mes:

Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar) IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 Monto general de referencia: $59.862,25 Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad IGF hasta $891.041: $194.883,90

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88

IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54 Monto general de referencia: $194.910,94 Asignación por Embarazo $119.714,29 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.718.516: $14.512,40 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)

Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)

Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516) Asignación Prenatal IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 anses gente personas Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Estas son todas las fechas de cobro oficializadas por ANSES, que se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

