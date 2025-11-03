SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de noviembre 2025 - 08:30

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES ya tienen fechas de pago confirmadas para noviembre 2025

El organismo previsional informó los días en los que los beneficiarios recibirán sus prestaciones, las cuales obtuvieron un aumento para el anteúltimo mes del año.

ANSES informó las fechas de cobro de las distintas prestaciones que otorga el organismo para noviembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre de 2025. Los beneficios recibieron un aumento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

Además, ANSES mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, que perciben la mínima. Esta medida protege a los sectores más vulnerables y asegura que sus ingresos no pierdan valor frente al alza de costos.

Aumentan las prestaciones de ANSES en noviembre 2025

Los montos actualizados para noviembre de 2025, con el ajuste del 2,1%, son los siguientes:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28)

  • Jubilación máxima: $2.241.604,19

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32)

  • Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87)

Asignaciones familiares (SUAF)

  • Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862

  • Asignación por hijo con discapacidad: $194.911

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.771,20; el 20% restante se liquida con la Libreta AUH)

  • AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se abona al 100%)

Asignaciones de pago único

  • Asignación por nacimiento: $102.330

  • Asignación por adopción: $408.616

  • Asignación por matrimonio: $68.341

Tarjeta Alimentar

Los montos de la Tarjeta Alimentar no registran aumentos en noviembre de 2025 y se mantienen en los valores vigentes desde 2024:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente en la cuenta de los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres con siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC). El dinero sólo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

ANSES comunicó las fechas de pago para noviembre de 2025, organizadas según el número de DNI de los beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: Del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

