La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre de 2025. Los beneficios recibieron un aumento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES ya tienen fechas de pago confirmadas para noviembre 2025
El organismo previsional informó los días en los que los beneficiarios recibirán sus prestaciones, las cuales obtuvieron un aumento para el anteúltimo mes del año.
ANSES oficializó los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025
Además, ANSES mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, que perciben la mínima. Esta medida protege a los sectores más vulnerables y asegura que sus ingresos no pierdan valor frente al alza de costos.
Aumentan las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
Los montos actualizados para noviembre de 2025, con el ajuste del 2,1%, son los siguientes:
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28)
Jubilación máxima: $2.241.604,19
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32)
Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87)
Asignaciones familiares (SUAF)
Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862
Asignación por hijo con discapacidad: $194.911
Asignación Universal por Hijo (AUH)
AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.771,20; el 20% restante se liquida con la Libreta AUH)
AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se abona al 100%)
Asignaciones de pago único
Asignación por nacimiento: $102.330
Asignación por adopción: $408.616
Asignación por matrimonio: $68.341
Tarjeta Alimentar
Los montos de la Tarjeta Alimentar no registran aumentos en noviembre de 2025 y se mantienen en los valores vigentes desde 2024:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio se acredita automáticamente en la cuenta de los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres con siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC). El dinero sólo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
ANSES comunicó las fechas de pago para noviembre de 2025, organizadas según el número de DNI de los beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: Del 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
