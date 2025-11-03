La excelente noticia de ANSES para la AUH: ya hay fechas de pago de noviembre 2025







El organismo confirmó el nuevo calendario de cobro, junto con los montos actualizados para la Asignación Universal por Hijo.

La AUH recibirá un aumento en noviembre 2025 y se confirmó el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos de las distintas prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), correspondiente a noviembre de 2025. Además, ya se aplicará el aumento del 2,1%, que va a impactar en todas las asignaciones familiares.

La actualización se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, medido por el INDEC. Esta se aplica bajo la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que ajusta las prestaciones según la inflación de dos meses anteriores.

auh-infancias.jpg Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Para el mes de noviembre 2025, el total de la Asignación Universal por Hijo sube a $119.714,29 por cada menor a cargo. Pero de todas formas, los beneficiarios van a recibir el 80% de ese monto ($95.771,43), mientras que el 20% restante va a quedar retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que se cobra una vez al año.

Ya para el caso de los niños o niñas con discapacidad, el monto total es de $389.808,61 y se cobra de manera completa sin necesidad de un trámite adicional.

Extras que puede cobrar Los titulares de AUH también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas sin alcohol. El monto varía según la cantidad de hijos:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062 El depósito se realiza de manera automática junto con el pago mensual de la asignación, en la misma cuenta bancaria. Además, quienes presenten la Libreta AUH completa podrán recibir el 20% acumulado del año anterior, que ANSES retiene como garantía de que se cumpla la asistencia escolar y los controles médicos. Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre 2025 ANSES informó las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 0 - 10 de noviembre

DNI terminados en 1 - 11 de noviembre

DNI terminados en 2 - 12 de noviembre

DNI terminados en 3 - 13 de noviembre

DNI terminados en 4 - 14 de noviembre

DNI terminados en 5 - 17 de noviembre

DNI terminados en 6 - 18 de noviembre

DNI terminados en 7 - 19 de noviembre

DNI terminados en 8 - 20 de noviembre

DNI terminados en 9 - 25 de noviembre

