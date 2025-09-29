A pesar del bono del Gobierno, los trabajadores del Garrahan vuelven a marchar por la ley de Emergencia Pediátrica







Este jueves, habrá una vigilia frente al Congreso a la espera de la decisión del Senado, que decidirá si insistir sobre el veto de Javier Milei o no.

Los trabajadores del Hospital Garrahan vuelven a reclamar por la ley de Emergecia Pediátrica.

A pesar del bono anunciado por el Gobierno la semana pasada, los trabajadores del Hospital Garrahan siguen adelante con su plan de lucha para reclamar la aprobación y entrada en vigencia de la ley de Emergencia en Salud Pediátrica. Aunque la norma ya había recibido el visto bueno de ambas cámaras del Congreso, el presidente Javier Milei la vetó y ahora el Poder Legislativo definirá si insistirá o no.

La Cámara de Diputados ya votó en contra del veto y la decisión final quedará en manos del Senado, que sesionará este jueves, fecha estipulada para la nueva protesta de los trabajadores del Garrahan. Además de la movilización, el personal comenzará un nuevo paro desde el miércoles por la noche y finalizará el viernes a la mañana.

La movilización concretará a pesar de los bonos temporales anunciados la semana pasada por el Ministerio de Salud, de $450.000 para los profesionales de la salud y de $350.000 para el personal administrativo. Desde la institución destacaron que la suba se logró “tras un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa” y remarcaron que los recursos se destinarán “a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes”.

La respuesta de los trabajadores del Hospital Garrahan al bono del Gobierno Sin embargo, los trabajadores consideraron que "el Consejo anunció un aumento ‘con fondos propios’ para descomprimir una bronca explosiva" y destacaron que fueron "una indiscutible conquista de la lucha" y que "aguantaron todo lo que pudieron sin mejorarnos el sueldo".

En esa línea, el secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, apuntó que “el problema es que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”. De esta manera, señaló que la verdadera solución sería la implementación de la ley de Emergencia Pediátrica, ya que contempla una recomposición salarial más amplia y estructural.

Desde la conducción del hospital sostuvieron que el Garrahan "no está en emergencia" y que los logros son "el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano”. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión en sus redes sociales y aseguró que "gracias a una gestión eficiente", el Hospital está "en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores". "Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”, agregó.. Lipcovich sostuvo que la decisión del Gobierno refleja la presión de las medidas de fuerza que se desarrollaron durante los últimos meses y que "las autoridades están a la defensiva y debilitadas". “No fue ningún diálogo espurio entre la burocracia sindical y el Gobierno. Cuando hubo ese diálogo sin lucha se firmaron paritarias al uno por ciento. Y en el país de las paritarias al uno por ciento, una lucha como la del Garrahan está arrancando estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio transitorio”.