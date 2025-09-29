ANSES anunció un nuevo programa de beneficios para jubilados con más de 7.000 comercios adheridos







A partir de esta propuesta, habrá descuentos en más de 7.000 comercios adheridos para jubilados y pensionados.

A partir de este mes, entrará en vigencia un nuevo programa de beneficios para jubilados y pensionados que ofrecerá descuentos exclusivos en supermercados y otros comercios.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el objetivo de la medida no sólo es "mejor los ingresos y la capacidad de compra" de los beneficiarios sino también impulsar "el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado".

En qué consiste el nuevo programa de beneficios de ANSES para jubilados El nuevo programa ofrece descuentos exclusivos en más de 7.000 comercios adheridos, incluyendo grandes supermercados, con un 10% de descuento sin tope en compras generales y hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza. Los titulares de jubilaciones y pensiones acceden a estos beneficios utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación.

Fuentes del Gobierno aseguraron que trabajan para sumar mejoras para el sector, además de las contempladas en el Presupuesto 2026, "en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5% por encima de la inflación proyectada". Además, quienes cobran a través del Banco Nación reciben un reintegro adicional del 5% (con un tope mensual de $20.000).

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20 mil mensuales en supermercados, y $12 mil en farmacias y ópticas). Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2%) sin tope de saldo a remunerar.

Desde el Gobierno explicaron que el proyecto es dinámico, por lo tanto, puede superarse a futuro con más adhesiones de supermercados y bancos. "La idea es sumar a todos", dijeron desde Capital Humano. Supermercados adheridos al nuevo programa de beneficios para jubilados Disco: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope

Jumbo: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope

Vea: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope

Coto: 10% sin tope en todos los rubros

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros

Josimar: 15% en todos los rubros sin tope

Carrefour: 10% en todos los rubros. Tope $35.000

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción A excepción de Día, en ninguno de los comercios se podrá acumular este beneficio con otras promociones y quedan excluidas del descuento las carnes, productos electrónicos y marcas seleccionadas. Además, en Carrefour y Josimar se puede aprovechar el descuento tanto en compras presenciales como online, aunque Disco, Jumbo y VEA también se sumarán próximamente a la forma virtual. Por otro lado, respecto a los descuentos en farmacias: incluyen medicamentos y remedios y se suman al beneficio de PAMI.