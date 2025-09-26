El Gobierno anunció un complemento mensual del 15% y tres bonos para personal de salud del Hospital "El Cruce"

El Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce Néstor Kirchner" es un hospital público de alta complejidad que funciona como nodo de la red de salud de sur del conurbano bonaerense.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este viernes una mejora salarial para el personal de salud del Hospital "El Cruce" de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. Recibirán un complemento mensual del 15% sobre el salario básico, retroactivo a agosto último. A esto se suma tres bonos mensuales de alrededor de $200.000 hasta diciembre.

" Gracias a la reducción de gastos innecesarios, como 8.200 millones de pesos en la contratación de servicios ineficientes, el personal de salud del Hospital “El Cruce” recibirá un complemento mensual del 15% sobre el salario básico", anunció Adorni en la red social X.

A esto se sumará un bono de $200.000 en octubre, $220.000 en noviembre y $180.000 en diciembre para acompañar el aguinaldo.

Fue inaugurado en 2007. Brinda atención especializada y de alta complejidad a pacientes de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país e incluso del extranjero.

Subte gratis para jubilados: Jorge Macri reglamentó la ley que amplía el beneficio en CABA

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, reglamentó este jueves la ley que amplía la gratuidad del subte para jubilados y pensionados aprobada con amplio consenso en la Legislatura. El peronismo porteño celebró la implementación de la normativa.

Mediante el Decreto N°325 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N°6817 sancionada por el Parlamento porteño en julio de este año por la cual los adultos mayores podrán viajar gratis en el subte. Además designó como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartua.

El artículo primero de la Ley señala: “La presente Ley tiene por objeto garantizar la gratuidad del transporte subterráneo, sin límite horario, a los jubilados, pensionados, retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; con domicilio establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En cuanto a los requisitos, el artículo segundo aclara que “a fin de acceder al beneficio establecido en el artículo 1° de la presente Ley, los ingresos mensuales de los beneficiarios no deben superar el valor de dos y medio (2 y ½) haberes mínimos jubilatorios fijados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) o el organismo que en un futuro la reemplace”.