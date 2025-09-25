Victoria Villarruel recordó a José Ignacio Rucci en un nuevo aniversario de su asesinato y aprovechó para criticar al Gobierno

La vicepresidenta evocó al exlíder de la CGT y lo definió como un hombre de convicciones firmes. "Debemos trabajar con ahínco para llegar a la unión nacional", dijo en un tiro de elevación para el Gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel recordó este miércoles el aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci , ex secretario general de la CGT , perpetrado por la organización Montoneros en 1973. A través de un mensaje en X, definió al sindicalista como un hombre de convicciones firmes y dejó un palito para diferenciarse del Gobierno de Javier Milei.

“Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno ”, escribió Villarruel en su cuenta de X.

La titular del Senado subrayó que “Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social” , y sostuvo que su asesinato “marcó a fuego la historia argentina y dejó una herida profunda que aún interpela a nuestra Nación”.

“A 52 años de su asesinato, acompaño a su familia en el dolor y reafirmo mi compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la Patria frente a la violencia y todo acto de terrorismo”, añadió Villarruel, quien extendió su mensaje a la hija del sindicalista, Claudia Rucci , que fue funcionaria suya en la Cámara alta hasta 2024.

La vicepresidenta cerró su homenaje con un mensaje de unidad nacional, acompañado por una crítica al presidente Javier Milei: “Nunca hice distinciones entre las víctimas porque todas ellas merecen el abrazo del pueblo argentino. Y hoy más que nunca debemos trabajar con ahínco para llegar a la unión nacional que nos permita recuperar la Argentina grande y soberana que tuvimos”.

Victoria Villarruel volvió a despegarse de Milei en medio de la crisis laboral

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei al ser consultada por la crisis laboral que atraviesa el país. Tras una charla en la Universidad del Salvador, fue interpelada por la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que cerró su planta en Pilar dejando a 300 empleados sin trabajo.

Frente al reclamo, Villarruel se desligó de responsabilidades y apuntó directamente al Presidente: “Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”, respondió.

Días antes, la vice había visitado la empresa de neumáticos Fate, afectada por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno libertario. La recorrida fue en el marco del Día de la Industria Nacional, donde también recogió quejas de los trabajadores.

“Escucho los reclamos de los trabajadores pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí”, remarcó la presidenta del Senado, que evidenció cierto fastidio frente al planteo.

Villarruel estuvo en el Campus de la USAL en Pilar, donde participó de la charla titulada “La política como servicio al bien común desde la vivencia personal”. Allí se produjo el intercambio que volvió a exponer sus diferencias con la Casa Rosada en torno al impacto social de las políticas económicas.