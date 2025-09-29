Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 29 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA cayeron, pese a las compras del Tesoro.

El dólar oficial cerró a $1.323,75 para la compra y a $1.378,76 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s116 millones, hasta los u$s41.122 millones. Sucedió pese a que el Tesoro compró u$s500 millones, en un marco de altísima liquidación del sector agropecuario por las exportaciones declaradas en el efímero período de quita de retenciones.

Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR cedió al 41% (49,60% en términos efectivos) y la Badlar lo hizo al 39,25% (47,09% en términos efectivos).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 29 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar aumentó $34 (+2,6%) y cerró a $1.360.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 29 de septiembre El dólar blue se vendió a $1.430 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 5,2%.

Valor del MEP hoy, lunes 29 de septiembre El dólar MEP operó a $1.454,91 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%. Valor del dólar CCL hoy, lunes 29 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial terminó en el 10%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.924, según Binance.