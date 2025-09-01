A un mes de la muerte de Mila, la nieta de Cris Morena: qué se sabe hasta ahora del accidente y de la investigación

El accidente que terminó con la vida de tres niñas, entre ellas, la de la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sigue bajo investigación en Miami, mientras la familia intenta sobrellevar el dolor.

Tras cumplir un mes del accidente naútico que provocó la muerte de Mila Yankelevich, la investigación de la Guardia Costera avanzó poco

A un mes del accidente náutico en Miami que le costó la vida a Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich , aún genera preguntas que no encuentran respuesta. La tragedia involucró a una embarcación a motor que empujaba una barcaza y a un pequeño velero con niños que participaban de un campamento de verano.

A pesar de las pericias y las múltiples declaraciones, todavía no está del todo claro qué falló ese día. Testigos afirman que hubo advertencias desesperadas que no fueron escuchadas, mientras que especialistas en navegación marítima remarcan que vacíos legales en las regulaciones habrían permitido que el operador del remolcador no contara con la licencia necesaria.

En paralelo al avance de la investigación oficial en Estados Unidos, la familia intenta transitar el duelo. En las últimas semanas, Cris Morena eligió mostrarse cerca de sus nietos y compartió un emotivo saludo en redes sociales a Inti, el primo de Mila, en el día de su cumpleaños número 15.

El remolcador que transportaba la grúa y que impactó contra el pequeño velero en que navegaban las 5 niñas con su instructura, custodiado por embarcaciones de la Guardia Costera de Miami.

El 29 de julio, un velero con seis personas a bordo —cinco niñas y una instructora del Miami Yacht Club — navegaba en Biscayne Bay, Miami , cuando fue embestido por una barcaza de 60 pies empujada por un pequeño remolcador. El choque provocó la muerte de Mila, de 7 años, y de otras dos niñas de 13 y 9 años , además de dejar a dos menores gravemente heridas.

La investigación, liderada por la Guardia Costera, aún no identificó públicamente al operador del remolcador ni a la empresa propietaria de la embarcación. Según fuentes citadas por medios locales, estas naves, al medir menos de 26 pies, no requieren que su conductor tenga licencia de capitán, lo que genera fuertes críticas de expertos marítimos.

“Hay compañías que aprovechan estas grietas en la normativa”, señaló un capitán retirado consultado por el Miami Herald. Además, las fotografías del día del accidente muestran que la barcaza transportaba un enorme grúa de construcción, que posiblemente haya reducido la visibilidad de quien navegaba la embarcación.

Otro punto cuestionado es la falta de un vigía dedicado, figura que debería haber estado a bordo para advertir de riesgos de colisión. Varios testigos aseguraron que los tripulantes reaccionaron recién en los segundos previos al impacto, cuando ya era imposible maniobrar para evitar la tragedia.

Los familiares de las víctimas insisten en que se trata de una combinación de negligencia y vacíos normativos. Por ahora, el expediente sigue abierto y la Guardia Costera pidió paciencia hasta tener un informe final.

Nieta cris morena Cris Morena junto a la pequeña Mila.

Cris Morena y el saludo de cumpleaños a su otro nieto

En medio del dolor, la familia Yankelevich se muestra tan unida como siempre. El 12 de agosto pasado, Cris saludó a través de sus redes a Valentín, uno de sus nietos mayores, el día que cumplió 21 años. Hijo de Romina Yan, el joven es piloto de TC200 y en sus redes muestra el apoyo de su familia.

“Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno”, escribió Cris Morena y siguió: “Y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y, a pesar de todo, siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo. Muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo”.

El primero en saludarlo había sido su abuelo, Gustavo Yankelevich quien en su mensaje de cumpleaños no solo le demostró su amor y su apoyo, sino que aprovechó para agradecer a quienes acompañaron a la familia en este duro momento.