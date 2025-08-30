Tragedia en Francia: un conductor arremetió contra una multitud y provocó un muerto y cinco heridos

El hecho ocurrió en la ciudad de Évreux. Comenzó con una pelea en un establecimiento nocturno.

Un atropello masivo en Francia dejó el saldo de un fallecido y cinco heridos.

Un violento episodio sacudió a la ciudad francesa de Évreux, en la región de Normandí a , cuando un hombre embistió de manera intencionada con su vehículo a un grupo de personas que se encontraba frente a un bar . El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado , alrededor de las 4 horas locales, y dejó como saldo un fallecido y cinco heridos , según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó tras una disputa dentro del establecimiento nocturno . Una joven habría discutido con varios hombres, lo que derivó en un altercado que obligó a los porteros del local a desalojar a cerca de un centenar de clientes. Fue en ese contexto que uno de los involucrados se dirigió a buscar un vehículo y regresó para impactar deliberadamente contra la multitud.

“Tras un altercado ocurrido dentro del club nocturno parece que una persona fue a por un vehículo (...) y embistió marcha atrás deliberadamente contra la multitud”, detalló la Fiscalía .

El fiscal de Évreux, Rémi Coutin , lamentó lo ocurrido y sostuvo que “desgraciadamente, el balance es muy grave”. Según su declaración, una persona murió en el lugar de los hechos, mientras que cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Estas últimas fueron trasladadas de urgencia al hospital de Évreux.

Los heridos más comprometidos son dos hombres de 31 y 52 años, que permanecen en estado crítico. Otros dos varones, de 34 y 58 años, presentaron lesiones de menor consideración y también fueron derivados al hospital. En tanto, una mujer de 50 años recibió asistencia médica en el sitio sin necesidad de ser trasladada.

Los detenidos y la investigación

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas vinculadas al hecho: dos hombres y una mujer. Según precisó la Fiscalía, al menos dos de ellos se encontraban dentro del vehículo al momento del atropello, mientras que la tercera persona estaba fuera del mismo.

“Se trató de un incidente que se descontroló por completo y terminó en una terrible tragedia”, sostuvo Coutin en declaraciones posteriores.

La Fiscalía de Évreux abrió una investigación en flagrancia por homicidio y tentativa de homicidio, aunque descartó de inmediato cualquier motivación “terrorista, racista u otra”. La hipótesis principal apunta a que el origen fue una pelea entre clientes que escaló hasta convertirse en un acto criminal.

El alcalde de la ciudad, Guy Lefrand, confirmó a través de un mensaje publicado en Facebook que la situación se encuentra bajo control y que se trabaja para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

En la escena intervinieron 21 bomberos, equipos del Smur y efectivos policiales, que fueron desplegados para atender a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona.