SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de octubre 2025 - 08:27

Actualizan las condiciones del Programa Nacional de Infraestructuras de Investigación Científico-Tecnológica

A través de la Resolución 273/2025, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología modificó las condiciones generales del Programa SNIICTs, aprobó nuevos compromisos de adhesión y delegó la designación de los órganos de gobernanza en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

&nbsp;la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología actualizó el Programa Nacional de Infraestructuras.

 la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología actualizó el Programa Nacional de Infraestructuras.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, dispone además que la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología será la encargada de designar a los integrantes del Consejo Asesor, los Consejos Regionales de Expertos, la Comisión de Gobernanza de la Supercomputadora Clementina XXI y los Consejos Técnicos Especiales.

Informate más
ciencia
El organismo aprob&oacute; nuevos compromisos de adhesi&oacute;n

El organismo aprobó nuevos compromisos de adhesión

Qué establece la medida

Según el texto, las modificaciones buscan agilizar los procesos de adhesión al programa y la conformación de los distintos órganos técnicos, además de establecer las funciones que deberán cumplir los Consejos Técnicos Especiales.

La resolución aclara que no implica erogaciones presupuestarias y que las asignaciones se determinarán en cada convocatoria o acción que se lleve adelante bajo el programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

La medida lleva la firma del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua, y entró en vigencia este jueves, día de su publicación en el Boletín Oficial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias