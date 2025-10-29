La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, oficializó este jueves la Resolución 273/2025, mediante la cual se sustituyen las condiciones generales del Programa Sistema Nacional de Infraestructuras de Investigación Científico-Tecnológica (SNIICTs) y se aprueban los compromisos que deberán asumir las instituciones que se adhieran al mismo.
Actualizan las condiciones del Programa Nacional de Infraestructuras de Investigación Científico-Tecnológica
A través de la Resolución 273/2025, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología modificó las condiciones generales del Programa SNIICTs, aprobó nuevos compromisos de adhesión y delegó la designación de los órganos de gobernanza en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, dispone además que la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología será la encargada de designar a los integrantes del Consejo Asesor, los Consejos Regionales de Expertos, la Comisión de Gobernanza de la Supercomputadora Clementina XXI y los Consejos Técnicos Especiales.
Qué establece la medida
Según el texto, las modificaciones buscan agilizar los procesos de adhesión al programa y la conformación de los distintos órganos técnicos, además de establecer las funciones que deberán cumplir los Consejos Técnicos Especiales.
La resolución aclara que no implica erogaciones presupuestarias y que las asignaciones se determinarán en cada convocatoria o acción que se lleve adelante bajo el programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
La medida lleva la firma del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua, y entró en vigencia este jueves, día de su publicación en el Boletín Oficial.
