Lo mejor es revisar los elementos de seguridad antes de la inspección, ya que eso puede marcar la diferencia al final del trámite.

Estos requisitos parecen básicos, pero van a definir si apobas la VTV o no.

Todos los años miles de conductores deben cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para poder circular sin inconvenientes por las calles y rutas del país. Este control, que se volvió parte del calendario obligatorio, evalúa el estado general del vehículo y garantiza que sea seguro para transitar.

De todas formas, muchos autos son rechazados por un motivo muy básico, la falta de elementos básicos dentro del habitáculo. Tener todo lo que exige la normativa puede ser la diferencia entre salir con la oblea aprobada o tener que volver al taller.

VTV.jpeg Lo que tenés que tener sí o sí adentro del auto para pasar la VTV Al momento de realizar la verificación, los inspectores revisan no sólo el funcionamiento mecánico del vehículo, sino también que cuente con los artículos de seguridad reglamentarios. La ausencia o mal estado de cualquiera de ellos puede causar la desaprobación inmediata.

Los elementos obligatorios son:

Matafuegos cargado y accesible , colocado en un lugar visible y al alcance del conductor.

Balizas portátiles reglamentarias , en condiciones de uso.

Botiquín de primeros auxilios , con los elementos mínimos requeridos.

Cinturones de seguridad en buen estado y correctamente abrochados en todos los asientos. Además, es fundamental que las luces, frenos, limpiaparabrisas y neumáticos estén en condiciones para aprobar. Esto es importante ya que circular con el trámite vencido genera multas y puede afectar la cobertura del seguro.

Precios VTV en noviembre 2025 Las tarifas de la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo. Los valores actualizados para noviembre de 2025 son estos: CABA En ciudad de Buenos Aires los montos son: Autos: $63.453,61

Motos: $23.858,78 PBA En la provincia de Buenos Aires los montos son: Autos hasta 2.500 kg: $79.640,87

Autos mayores a 2.500 kg: $143.353,57

Remolques hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques mayores a 2.500 kg: $71.676,79

Motovehículos hasta 200cc: $31.856,35

Hasta 600cc: $47.784,52

Más de 600cc: $63.712,70