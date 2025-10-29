BYD T35 innova en autos eléctricos con un camión que puede transformarse en un sauna móvil







El modelo se ofrecerá en dos configuraciones (furgón de aluminio y chasis con plataforma plana) y estará equipado con las baterías Blade de LFP (fosfato de hierro y litio) patentadas por la marca.

El camión utilitario de BYD que marca tendencia en el mundo

BYD Japón dio a conocer su camión eléctrico T35 durante el Japan Mobility Show 2025, consolidando su desembarco en el competitivo mercado japonés de vehículos comerciales. Este modelo, desarrollado especialmente para ese país, saldrá a la venta en la primavera de 2026 con un precio estimado de 8 millones de yenes (unos u$s52.500).

El T35 se ofrecerá en dos configuraciones (furgón de aluminio y chasis con plataforma plana) y estará equipado con las baterías Blade de LFP (fosfato de hierro y litio) patentadas por BYD. Gracias a su estructura Cell to Chassis (CTC), el paquete de baterías se integra directamente al chasis, lo que mejora la rigidez estructural, la seguridad y el comportamiento dinámico.

BYD T35: el camión eléctrico que puede transformarse en un sauna móvil Su motor eléctrico trasero entrega 150 kW (201 CV) y 340 Nm de torque, alcanzando una autonomía WLTC de 250 km. Incluye sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS), como alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo y advertencia de cambio de carril.

sauna Este modelo, desarrollado especialmente para ese país, saldrá a la venta en la primavera de 2026 con un precio estimado de 8 millones de yenes (unos u$s52.500). En el interior, se destaca una pantalla táctil de 12,8 pulgadas, asiento calefaccionado y ventilado, y carga inalámbrica para smartphones. Además, admite actualizaciones OTA y ofrece función V2L (Vehicle to Load) con capacidad de hasta 10 kW, permitiendo alimentar herramientas o incluso instalaciones recreativas, como la sauna móvil que la marca mostró en el evento.

Con la T35, BYD busca redefinir el transporte comercial eléctrico, combinando practicidad, tecnología y eficiencia para el exigente mercado japonés.