El Gobierno lanza nuevas convocatorias para financiar proyectos científicos y tecnológicos con montos récord y plazos ágiles

El conjunto de convocatorias busca impulsar la innovación en áreas estratégicas como agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento, Pixabay

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció este viernes el lanzamiento de nuevas convocatorias destinadas a financiar proyectos científicos y tecnológicos, con un enfoque en la articulación entre el sector público, privado y académico.

Entre las principales novedades, se destaca la convocatoria Apoyo a la Investigación Científica (AIC), orientada a fortalecer las cadenas de valor y las capacidades tecnológicas vinculadas al desarrollo productivo. El conjunto de convocatorias busca impulsar la innovación en áreas estratégicas como agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento e introducen cambios significativos en los montos asignados y en los plazos de ejecución.

Cada proyecto seleccionado podrá recibir un aporte mensual superior a $11 millones durante 24 meses. La Agencia I+D+i calificó el monto como un aumento "histórico" que supera en más de 90 veces el promedio de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) anteriores, que rondaban los $130.000 mensuales.

Con estas medidas, la Agencia I+D+i busca "dejar atrás un modelo burocrático, lento e ineficiente y dar paso a un nuevo esquema de financiamiento que fortalezca la articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción", destacaron en un comunicado.

Las convocatorias STARTUP 2025 Además, la Agencia I+D+i anunció las convocatorias STARTUP 2025, dirigidas a financiar emprendimientos de base tecnológica con alto potencial productivo. Estas se dividirán en tres líneas según el nivel de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés):

STARTUP 2025 TRL 3-4 : Financiará proyectos en etapas de prueba de concepto y validación en laboratorio, con el objetivo de alcanzar prototipos protegibles bajo propiedad intelectual.

: Financiará proyectos en etapas de prueba de concepto y validación en laboratorio, con el objetivo de alcanzar prototipos protegibles bajo propiedad intelectual. STARTUP 2025 TRL 5-6 : Apoyará iniciativas en fase de ensayos de validación en entornos simulados, buscando prototipos avanzados y acuerdos de colaboración.

: Apoyará iniciativas en fase de ensayos de validación en entornos simulados, buscando prototipos avanzados y acuerdos de colaboración. STARTUP 2025 TRL 7-9: Promoverá la validación de productos en entornos reales, su escalado, certificaciones, estrategias de negocio y acuerdos de transferencia tecnológica. El nuevo esquema de financiamiento reduce los plazos de las convocatorias de más de un año y medio a solo seis meses, y establece que las iniciativas serán aprobadas por orden de mérito, según ponderaron desde la agencia pública. Los proyectos tendrán un plazo de ejecución promedio de 24 meses.

