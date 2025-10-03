La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció este viernes el lanzamiento de nuevas convocatorias destinadas a financiar proyectos científicos y tecnológicos, con un enfoque en la articulación entre el sector público, privado y académico.
El Gobierno lanza nuevas convocatorias para financiar proyectos científicos y tecnológicos con montos récord y plazos ágiles
Cada proyecto seleccionado podrá recibir un aporte mensual superior a $11 millones durante 24 meses. Reduce plazos de convocatoria y, afirman, ayudará a fortalecer la articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción
Entre las principales novedades, se destaca la convocatoria Apoyo a la Investigación Científica (AIC), orientada a fortalecer las cadenas de valor y las capacidades tecnológicas vinculadas al desarrollo productivo. El conjunto de convocatorias busca impulsar la innovación en áreas estratégicas como agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento e introducen cambios significativos en los montos asignados y en los plazos de ejecución.
Cada proyecto seleccionado podrá recibir un aporte mensual superior a $11 millones durante 24 meses. La Agencia I+D+i calificó el monto como un aumento "histórico" que supera en más de 90 veces el promedio de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) anteriores, que rondaban los $130.000 mensuales.
Con estas medidas, la Agencia I+D+i busca "dejar atrás un modelo burocrático, lento e ineficiente y dar paso a un nuevo esquema de financiamiento que fortalezca la articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción", destacaron en un comunicado.
Las convocatorias STARTUP 2025
Además, la Agencia I+D+i anunció las convocatorias STARTUP 2025, dirigidas a financiar emprendimientos de base tecnológica con alto potencial productivo. Estas se dividirán en tres líneas según el nivel de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés):
- STARTUP 2025 TRL 3-4: Financiará proyectos en etapas de prueba de concepto y validación en laboratorio, con el objetivo de alcanzar prototipos protegibles bajo propiedad intelectual.
- STARTUP 2025 TRL 5-6: Apoyará iniciativas en fase de ensayos de validación en entornos simulados, buscando prototipos avanzados y acuerdos de colaboración.
- STARTUP 2025 TRL 7-9: Promoverá la validación de productos en entornos reales, su escalado, certificaciones, estrategias de negocio y acuerdos de transferencia tecnológica.
El nuevo esquema de financiamiento reduce los plazos de las convocatorias de más de un año y medio a solo seis meses, y establece que las iniciativas serán aprobadas por orden de mérito, según ponderaron desde la agencia pública. Los proyectos tendrán un plazo de ejecución promedio de 24 meses.
