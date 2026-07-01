Femicidio de Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva de Claudio Barrelier y otros dos detenidos

El fiscal dispuso la medida contra el principal acusado y dos imputados por encubrimiento, y aceptó como querellante a la madre de la adolescente.

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de los tres primeros detenidos por el femicidio de Agostina Vega : Claudio Barrelier , como autor de homicidio triplemente calificado, y Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta , por encubrimiento agravado. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia , la madre de la adolescente de 14 años.

Barrelier está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género . En el caso de Fassetta, la sospecha de la fiscalía es que el hombre —quien vivía "de prestado" en la casa del barrio Cofico donde se produjo el crimen— mantuvo contactos telefónicos constantes con Barrelier e intentó desviar la investigación mientras acompañaba a la madre de Agostina en la búsqueda.

Andreani, por su parte, le prestó a Barrelier su Ford Ka , en el que, según el fiscal Garzón, el acusado trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el baldío de Ampliación Ferreyra , donde lo enterró.

Palmero, en tanto, fue detenida tras el informe sobre el peritaje realizado en el celular de Barrelier y está acusada de encubrimiento doblemente calificado . Según consta en la causa, la noche del crimen le preguntó a su pareja por mensaje de WhatsApp "¿qué fue ese grito?", un intercambio detectado en el análisis del teléfono móvil del principal acusado.

La mujer estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23, y ya había declarado como testigo frente al fiscal. Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

Levantado el secreto de sumario de la causa, trascendió que Palmero declaró que la noche del sábado 23 Barrelier cenó con ella y su hija, que salió unos minutos, regresó, terminó de cenar y después jugó videojuegos con la nena. Según su testimonio, alrededor de las 22.30 el acusado se asomó a la cocina y preguntó si alguien tenía efectivo, mientras ella estaba con la novia de uno de los inquilinos que se alojaban en la habitación del piso superior de la vivienda.

"Entre mi hija y yo juntamos aproximadamente $3000. Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío", dijo. Barrelier habría usado ese dinero para pagar el remise que trasladó a Agostina desde su casa hasta la vivienda del barrio Cofico, donde fue asesinada.

A partir de los análisis efectuados por peritos policiales, los investigadores determinaron que el femicidio se cometió en la casa de Barrelier. Uno de los baños de la vivienda expuso una considerable cantidad de rastros de sangre, de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol. Si bien los estudios detectaron restos de sangre en diversas partes de la casa, el principal escenario es uno de los baños y, en particular, el lavatorio.

En la causa consta que el cuerpo de la adolescente fue desmembrado precisamente en ese espacio de la vivienda. Esa mutilación del cadáver y la certeza, brindada por grabaciones de cámaras de seguridad, de que Barrelier salió el lunes 25 de esa casa con bolsas y tachos que podrían haber servido para trasladar los restos de la menor llevaron a los investigadores a perfilar el posible encubrimiento en el que, a criterio de la fiscalía, participaron al menos los sospechosos detenidos junto con el principal acusado.