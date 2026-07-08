"Me voy a encadenar": el dramático reclamo de una madre por el fallo de un femicidio en San Juan + Agregar ámbito en









Se trata del crimen de Talía Recabarren, asfixiada por su expareja. La joven había desaparecido y el hombre terminó confesando días después.

Talía tenía 17 años y había desaparecido en junio de 2016. Días después su exnovio confesó. Diario La Ventana

La Corte Suprema de la Nación revisará la condena por el femicidio de Talía Recabarren, a diez años del crimen, cometido en San Juan. La joven, quien entonces tenía 17 años y murió por asfixia, había desaparecido y su exnovio Ángel Morales terminó confesando su responsabilidad. La familia de la víctima rechazó la decisión y su mamá aseguró que "se encadenará" en forma de protesta.

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El cuerpo de Talía fue encontrado a la vera de la ruta provincial 12 luego de una semana de búsqueda, tras desaparecer el 18 de junio de 2016. Entre quienes colaboraron con la averiguación de su paradero estaba Morales, quien días después confesó ser el autor del crimen, y fue condenado en 2019 a 16 años de prisión.

San Juan: revisarán la condena por el femicidio de Talía Recabarren “Mañana me voy a encadenar acá en mi casa y no me voy a desatar hasta no ver que ese hijo de mil put*s pague por lo que le hicieron a mi hija”, aseguró Anabella Recabarren, la mamá de Talía. Además, sostuvo que no abandonará la medida hasta obtener una respuesta de la Justicia. “No voy a comer, no voy a hacer nada. Estoy cansada. Si para él va a haber Justicia, para mi hija también tiene que haber”, remarcó el medio Tiempo de San Juan.

En su reclamo, Anabella sostuvo: “Ya luché demasiado. Me encadenaré hasta que hagan lo que tengan que hacer con él. De aquí no me van a sacar; esta vez me van a sacar en un cajón, porque ya están jugando con nuestro sentimiento y nuestro dolor”.

Morales terminó confesando el crimen y fue condenado a 16 años de prisión en 2019. Tiempo de San Juan La resolución reciente del máximo tribunal implica la absolución ni dejar sin efecto la pena vigente. Lo que ordenó la Corte Suprema es que otra sala de igual jerarquía revise el agravamiento de la condena, con el argumento de que esa sentencia nunca fue controlada por un tribunal distinto al que la dictó, lo que vulneraría el derecho constitucional al doble conforme.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti suscribieron la resolución que hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa oficial, y de esta manera, la nueva sala integrada por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima analizará el caso junto al camarista penal Eduardo Raed. Además, los planteos de la defensa están previstos para agosto. La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio: "Me destrozaron la vida" Melisa Heredia, la mamá de Agostina Vega, habló por primera vez tras el femicidio de su hija de 14 años y pidió que los responsables reciban prisión perpetua. La adolescente fue asesinada el pasado 23 de mayo y la investigación tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, quien mantenía un vínculo cercano con la familia. La mujer fue aceptada como querellante en la causa judicial y apuntó contra los detenidos: Barrelier, su pareja Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, quien vivía en la casa del acusado, y Soledad Andreani, expareja del principal imputado. Además, reclamó que se investigue si hubo más personas involucradas en el crimen. Heredia habló sobre el avance de la investigación, el trabajo del fiscal Raúl Garzón y el impacto que el crimen tuvo en su familia. “Les tienen que dar perpetua, porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más. La extraño todos los días de mi vida. Mi hija vivía conmigo desde los cuatro años”, expresó en diálogo con TN.