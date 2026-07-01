La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio: "Me destrozaron la vida"

Melisa Heredia fue aceptada como querellante en la causa por el crimen de su hija de 14 años. Apuntó contra los detenidos y cuestionó el rol de las personas que estaban cerca del principal acusado.

Melisa Heredia , la mamá de Agostina Vega , habló por primera vez tras el femicidio de su hija de 14 años y pidió que los responsables reciban prisión perpetua. La adolescente fue asesinada el pasado 23 de mayo y la investigación tiene como principal acusado a Claudio Barrelier , quien mantenía un vínculo cercano con la familia.

La mujer fue aceptada como querellante en la causa judicial y apuntó contra los detenidos: Barrelier, su pareja Marianela Palmero , Osvaldo Fassetta , quien vivía en la casa del acusado, y Soledad Andreani , expareja del principal imputado. Además, reclamó que se investigue si hubo más personas involucradas en el crimen.

Heredia habló sobre el avance de la investigación, el trabajo del fiscal Raúl Garzón y el impacto que el crimen tuvo en su familia. “ Les tienen que dar perpetua , porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más. La extraño todos los días de mi vida. Mi hija vivía conmigo desde los cuatro años”, expresó en diálogo con TN.

La madre de Agostina también rechazó las versiones que circularon sobre ella y sobre su hija. “Todo lo que se ha dicho son mentiras de mi hija. Me la han tratado de todo a mi hija. A mí también”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó a quienes opinaron sobre el caso sin conocer la historia familiar y remarcó: “No entiendo por qué han sido tan crueles conmigo y con mi hija. A mí me destrozaron la vida”.

Heredia contó que toda su familia permanece bajo tratamiento psicológico desde el crimen. También reveló que Agostina iba a cumplir 15 años este mes y que ya tenía organizada su fiesta. “Ya había elegido vestido. Y es algo muy doloroso”, señaló.

El vínculo de Agostina Vega con Claudio Barrelier

Para los investigadores, el femicidio se habría apoyado en un vínculo de confianza que Barrelier había construido con Agostina. Según la reconstrucción de la causa, la adolescente lo consideraba una figura cercana por la relación que él tenía con su madre.

El día del crimen, Heredia, Agostina y su hermano menor fueron al complejo de canchas Serpentina para ver un partido de fútbol en el que participaba Barrelier. Luego, el grupo se trasladó a un cumpleaños en el barrio Villa Azalais.

De acuerdo con la hipótesis judicial, Barrelier habría aprovechado ese contexto para convencer a la adolescente de que se encontrara con él más tarde, bajo el pretexto de preparar una sorpresa para su madre. A las 22.35, Agostina le dijo a Heredia que iba a la rotisería de su abuelo, pero en realidad se subió a un remis y se dirigió hacia la zona indicada por el acusado.

Una de las pruebas centrales para los investigadores es un audio que la adolescente envió a un grupo de amigas antes de salir. En ese mensaje, Agostina decía que tenía que encontrarse con “el novio de mamá” para hacerle una sorpresa.

Heredia relató que comenzó a sospechar de Barrelier cuando el remisero se comunicó con ella y le indicó dónde había dejado a su hija. “Ahí nomás me fui a la comisaría y amplié la denuncia. Di nombre, apellido, dónde vivía, la dirección de él”, contó.

La madre también cuestionó los tiempos de la denuncia inicial y aseguró que tuvo que esperar varias horas para que le tomaran la declaración. “Me tuvieron de las cuatro y media de la mañana hasta casi las nueve de la mañana”, afirmó.

La mamá de Agostina Vega apuntó contra los detenidos

Heredia reconoció que consideraba a Barrelier un amigo y que nunca imaginó que pudiera hacerle daño a su hija. También aseguró que desconocía antecedentes y situaciones vinculadas al acusado que luego comenzaron a aparecer en la investigación.

La causa también analiza el rol de las personas que estaban en la vivienda donde Agostina fue asesinada. En ese punto, una de las pruebas que complicó la situación de Marianela Palmero fue un mensaje que le envió a Barrelier durante la noche del crimen: “¿Qué fue ese grito?”. Para los investigadores, esa frase contradice su versión inicial, en la que no había mencionado haber escuchado ruidos extraños.

Las pericias acústicas realizadas en la vivienda permitieron establecer que desde distintos sectores de la casa era posible escuchar lo que ocurría en el dormitorio donde fue asesinada la adolescente. “Para mí hay más involucrados. Mi hija pidió ayuda y nadie hizo nada. ¿Cómo nadie va a escuchar a una nena de catorce años los gritos?”, cuestionó Heredia.

La madre de Agostina también apuntó contra Ricardo Moreno, a quien vinculó con el entorno de Barrelier. “Al que más quiero preso es a Moreno, porque él le pagaba todo lo que él hacía”, sostuvo. Mientras avanza la investigación, Heredia insiste en que todos los involucrados reciban la pena máxima. “Yo no le deseo a nadie pasar por lo que yo he estado pasando. No se lo deseo ni siquiera a mi peor enemigo”, concluyó.