Aguinaldo IPS de diciembre 2025: cuándo y cómo se cobra

Las jubilaciones recibirán el complemento anual. Cuáles son los criterios de liquidación, fechas estimadas y aclaraciones clave para fin de año.

El tramo final del calendario suele estar marcado por anuncios oficiales y cronogramas que aparecen a último momento. No es raro que haya ajustes o precisiones sobre la marcha, algo que suma ansiedad entre quienes cuentan cada peso para organizar gastos de fin de año. Con ese telón de fondo, repasamos lo que se sabe sobre el aguinaldo otorgados por el IPS .

A continuación, te explicamos cómo se determina el monto y cuáles son las referencias habituales para estimar la fecha de acreditación.

El cálculo del aguinaldo para beneficiarios del IPS sigue el esquema general del Sueldo Anual Complementario. El monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año; es decir, entre julio y diciembre.

Si durante ese período hubo aumentos por movilidad previsional, el número clave será el mes en el que el ingreso resultó mayor. Por ejemplo, si una jubilación tuvo un reajuste en octubre y volvió a modificarse en diciembre, se toma como referencia ese último valor. No se promedian todos los meses, algo que suele prestarse a confusión.

En casos particulares , como altas recientes, pensiones derivadas o cambios de categoría, el cálculo puede ser proporcional . Allí entran en juego los meses efectivamente cobrados dentro del semestre.

Es importante recordar que el aguinaldo no incluye adicionales extraordinarios, ni conceptos no remunerativos. Se trata de una regla general del sistema previsional.

bono plata fin de año navidad aguinaldo.jpg El aguinaldo es proporcional y debe cobrarse el 18 de diciembre.

Cuándo cobro el aguinaldo de IPS

En cuanto al calendario, el IPS suele abonar el aguinaldo de diciembre antes de las fiestas, en línea con lo que ocurre con otros organismos previsionales. Históricamente, la acreditación se ubica entre el 20 y el 23 del mes, aunque la fecha exacta depende del cronograma oficial que se publica cerca del cierre.

El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se percibe el haber mensual. No hace falta realizar trámites adicionales, ni presentar documentación extra, salvo situaciones excepcionales. Una vez acreditado, el dinero queda disponible, según las reglas de cada entidad financiera.