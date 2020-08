Ciudad habilitará deportes individuales y trabaja para abrir más actividades comerciales

"El deporte es algo fundamental en la vida de quienes entrenan de manera amateur o profesional, y también genera mucho trabajo. Fueron momentos muy difíciles, así que muchas gracias por el compromiso", explicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Y añadió: "Vuelven todos los deportes que sean individuales y al aire libre. Para esto van a quedar habilitados el espacio público y algunos clubes y polideportivos. En estos últimos no se abren los espacios comunes, confiterías ni vestuarios".

Asimismo, desde la semana próxima se eliminará la reglamentación de salir a correr de acuerdo a la terminación del DNI y los días pares o impares, aunque se mantendrá el horario de 18 a 10.

La vuelta de los deportes individuales no será solo en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández informó que se habilitarán para el resto del país, pero cada provincia será quien determine la medida.

Además, Larreta dijo están preparando protocolos para que los comercios que aún no fueron habilitados a abrir puedan hacerlo. Según el mandatario porteño serían solo el 5% del total.

"Hace dos semanas estábamos en un promedio de 1100 casos diarios y hoy seguimos en la mismo cifra. Ya son cinco semanas de amesetamiento, con un número R, o índice de contagiosidad, en 1 y una tasa de duplicación de 43 días. Estamos conviviendo con el virus, pero vamos a salir adelante trabajando juntos", sostuvo Rodríguez Larreta en el anuncio junto al presidente, Alberto Fernández, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Se espera que por ejemplo los comercios de la avenida Avellaneda puedan levantar sus persianas, cerradas desde que comenzó la cuarentena en marzo. Los mismo podría en los centros de trasbordo de Retiro, Constitución y Once.

En tanto que la actividad profesional de arquitectos y de ingenieros, ente otras, se sumarán a otras que ya tuvieron el aval como la de contadores y abogados. También las obras artísticas vía streaming, en las que los protagonistas podrían hacerlo desde teatros y otros locales habilitados.

El jefe de Gobierno también confirmó que elevará un petitorio al Ministerio de Educación de la Nación para solicitar la apertura de escuelas para dictar clases a aquellos alumnos con problemas de conectividad que les impide seguir la rutina escolar de manera virtual. Para el resto de los jóvenes aún no hay fecha para la vuelta a clases.

Como se preveía, la modalidad denominada take away plus, o la autorización para que bares, cafés o restaurantes coloquen mesas en el exterior de los locales, seguirá suspendida.

Una novedad es que autorizarán a que los hoteles puedan comenzar a recibir personas que viajen desde el interior para realizar tratamientos médicos, trámites que hayan quedado postergados por efecto del avance de la pandemia o personas que tengan que venir a territorio porteño por cuestiones laborales.