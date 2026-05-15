El Servicio Meteorológico pronostica un invierno con temperaturas más altas y menos lluvias

El informe trimestral anticipa meses con marcas térmicas por encima del promedio y precipitaciones más escasas en varias regiones del país.

El próximo invierno podría sentirse bastante distinto a lo habitual en gran parte de la Argentina. Según el último pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional , las temperaturas medias tenderán a ubicarse por encima de los valores históricos durante mayo, junio y julio, mientras que varias provincias tendrían un escenario de lluvias más limitado.

La proyección surge de modelos climáticos nacionales e internacionales que el organismo analiza de manera conjunta. Aunque el informe no funciona como un pronóstico diario, sí marca una tendencia general que ya empieza a llamar la atención en sectores productivos, energéticos y hasta turísticos.

En paralelo, especialistas remarcan que el contexto atmosférico actual está atravesado por una fase neutral del fenómeno ENOS, es decir, sin una presencia dominante de El Niño o La Niña. Eso puede traducirse en un comportamiento más variable y cambiante del clima.

El mapa elaborado por el SMN muestra una señal bastante clara: no aparecen regiones con mayor probabilidad de temperaturas inferiores a lo normal . En cambio, gran parte del país presenta chances elevadas de atravesar un trimestre más cálido que el promedio histórico.

Las probabilidades más altas se concentran en el norte argentino, el Litoral, Córdoba, Santa Fe y sectores de Cuyo. Allí, el organismo estima que las marcas térmicas medias podrían superar los registros habituales para esta época del año. En otras zonas, como Buenos Aires, La Pampa y parte de la Patagonia, la tendencia aparece entre normal o superior a la normal.

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En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, algunos informes hablan de temperaturas medias superiores a los 14 grados durante el trimestre. Incluso podrían registrarse jornadas con máximas cercanas a los 20 grados en pleno invierno, algo que en los últimos años empezó a repetirse con más frecuencia.

Aun así, desde el organismo aclaran que estas proyecciones se construyen sobre promedios trimestrales y no excluyen episodios de frío intenso. Un invierno más cálido no significa ausencia de heladas, olas polares o nevadas aisladas. Lo que cambia es la tendencia general.

En los últimos inviernos ya se observaron varios períodos con temperaturas atípicamente altas, especialmente en el centro y norte del país. Para algunos especialistas, esto forma parte de una secuencia cada vez más visible de estaciones frías menos rigurosas y con mayor irregularidad climática.

Provincias con menos lluvias en el próximo trimestre

Además de las temperaturas elevadas, el pronóstico trimestral también anticipa un escenario de precipitaciones más limitadas en varias zonas del país. Aunque el mapa de lluvias muestra diferencias regionales más marcadas que el de temperatura, hay provincias donde la señal seca aparece con bastante claridad.

Las áreas con mayores probabilidades de lluvias inferiores a lo normal incluyen sectores del oeste y centro de Formosa, oeste de Chaco, este de Salta y norte de Santiago del Estero. También aparecen regiones de Buenos Aires y parte del centro patagónico dentro de categorías “normal o inferior a la normal”.

Se acerca el frío ámbito.

En el NOA y el norte de Cuyo, además, el SMN recuerda que el invierno coincide con la estación seca, por lo que las precipitaciones suelen ser naturalmente muy bajas durante estos meses.

La situación genera atención en el sector agropecuario, sobre todo en zonas que vienen arrastrando problemas de humedad irregular o sequías parciales. Córdoba, Santa Fe y parte de la región pampeana siguen de cerca cada actualización climática porque cualquier variación puede alterar campañas de trigo y otros cultivos de invierno.

A eso se suma otro factor: la fuerte variabilidad atmosférica. El propio SMN advierte que los pronósticos trimestrales trabajan con probabilidades y no con certezas absolutas. Por eso, aunque una región tenga tendencia seca, todavía pueden registrarse tormentas intensas o eventos puntuales de gran magnitud.