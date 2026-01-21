Alerta por las tormentas solares: científicos advirtieron la llegada de la peor en 20 años

Este fenómeno obligó a activar protocolos de emergencia en agencias espaciales, aerolíneas y operadoras de servicios tecnológicos.

La tormenta solar provocó la aparición de auroras en latitudes poco habituales de Europa y Alaska.

El Centro de Predicciones del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por la llegada de la tormenta solar más intensa registrada en los últimos 20 años.

“ La última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003 . Los efectos potenciales se limitan principalmente a lanzamientos espaciales, aviación y operaciones satelitales ”, informó el organismo, y obligó a activar protocolos de emergencia .

El fenómeno fue generado por una llamarada solar de clase X , cuya explosión liberó una enorme cantidad de energía y partículas que viajaron a gran velocidad hacia la Tierra.

Aunque no se reportaron incidentes graves, ya provocó la aparición de auroras en latitudes poco habituales de Europa y Alaska . A continuación, conocé los detalles.

Una tormenta solar es una perturbación temporal del campo magnético de la Tierra causada por la actividad del Sol , que puede incluir ondas de choque o eyecciones de masa coronal (nubes de plasma y campos magnéticos expulsados desde la atmósfera solar).

Cuando estas partículas energéticas llegan a nuestro planeta, interactúan con la magnetosfera, generando corrientes eléctricas que pueden propagarse tanto en el espacio como en la superficie terrestre.

El incidente que se registra actualmente se originó a partir de una llamarada solar de clase X, la categoría más potente conocida hasta el momento, provocando una tormenta de radicación nivel 4 de 5.

Este tipo de eventos no son aislados, sino parte del ciclo solar, un patrón natural de aproximadamente 11 años que alterna períodos de baja y alta intensidad. Durante los máximos, la frecuencia de las explosiones y eyecciones aumenta, lo que eleva la probabilidad de nuevas tormentas en los próximos días o semanas.

Los efectos de las tormentas solares

Los impactos de una tormenta solar sienten tanto en el espacio como en la Tierra. En órbita baja, astronautas de la Estación Espacial Internacional y misiones similares enfrentan un riesgo mayor de exposición a radiación, por lo que los protocolos de seguridad indican trasladarse temporalmente a módulos blindados.

En la superficie terrestre, la tecnología es la más afectada: las partículas energéticas pueden degradar señales de GPS, interferir con sistemas satelitales y provocar interrupciones en las comunicaciones, especialmente en rutas aéreas polares, donde el escudo magnético del planeta es menos eficiente.

Además, las corrientes geomagnéticas pueden ingresar a redes eléctricas, generando sobrecargas que obligan a desconectar transformadores, una medida preventiva que minimiza daños pero puede causar cortes temporales de electricidad.

En 2003, por ejemplo, durante las llamadas “tormentas solares de Halloween”, se registraron apagones en Suecia y daños en dispositivos de conversión eléctrica en Sudáfrica. En 2024, por su parte, una tormenta geomagnética provocó fallas temporales en equipos de agricultura de precisión dependientes del GPS.