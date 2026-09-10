ARCA despejó dudas sobre Ganancias: los puntos clave del Régimen Simplificado e Inocencia Fiscal

El nuevo esquema agregó precisiones sobre pagos, saldos a favor y controles mientras se acerca una fecha clave para presentar la declaración jurada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) respondió varias consultas sobre el nuevo sistema a pocos días del vencimiento para presentar la declaración jurada correspondiente a 2025. Las dudas habían sido planteadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las aclaraciones responden a las dudas que tenían muchos contribuyentes , como qué es lo que pasa si queda una diferencia por pagar, cuándo es que se mantienen los beneficios previstos por la ley y cuales son las opciones que tiene una persona si abonó de más.

Una de las dudas principales está en el concepto de “pago en término” , una condición necesaria para conservar los beneficios establecidos por la Ley 27.799. ARCA aclaró que el requisito se considera cumplido cuando el impuesto informado fue abonado dentro del plazo original y, si después aparece una diferencia en la declaración jurada, ese saldo se cancela con los intereses correspondientes antes del vencimiento de la presentación, fijado para el 22 de septiembre .

En ese caso, el contribuyente no pierde ni el efecto liberatorio del pago, ni la presunción de exactitud sobre ejercicios anteriores. También se definió qué es lo que pasa cuando se pagó de más. El excedente puede:

Si la declaración jurada de 2025 indica un saldo a favor originado en períodos anteriores, alcanza con informarlo dentro de la propia presentación.

Los contribuyentes deben revisar plazos, pagos y saldos antes del vencimiento. Pexels

Presunción de inocencia fiscal: qué alcance real tiene para los contribuyentes

Uno de los puntos más importantes del régimen es la presunción de exactitud, conocida también como “tapón fiscal”. Quienes presentan la declaración simplificada y cumplen con el pago pueden obtener dos efectos principales: el pago queda liberado para el período fiscal base y se presume la exactitud de las declaraciones de ejercicios anteriores alcanzados por el beneficio.

Esto significa que el sistema cambia el punto de partida frente al contribuyente. La declaración no queda bajo sospecha automática y ARCA debe contar con los elementos suficientes si pretende cuestionarla. De todas formas, esto no significa que desaparezcan los controles fiscales. La protección funciona mientras se respeten las condiciones previstas por el régimen y no aparezcan diferencias relevantes que justifiquen una revisión.

El nuevo marco también redefine el alcance de los controles fiscales. Pexels

Qué sucede con las inspecciones y la facultad de impugnación de ARCA

La reglamentación mantiene una herramienta importante para el organismo, si detecta una discrepancia significativa, puede impugnar la declaración jurada simplificada correspondiente al período base. Si esa diferencia queda acreditada, ARCA puede extender la verificación o fiscalización hacia otros ejercicios no prescriptos, dentro de los límites establecidos por la normativa.

Por eso, el efecto del “tapón fiscal” es dar mayor protección a quien cumple correctamente y exigir que el organismo tenga una causa concreta antes de avanzar sobre períodos anteriores. La reglamentación también explica que el esquema debe convivir con los controles sobre lavado de activos y con las obligaciones de identificación del origen y destino del dinero dentro del sistema financiero.

Las aclaraciones tratan de ordenar la aplicación práctica del sistema. Pexels

Cuál es el impacto estimado en la recaudación y la regularización de fondos

Por ahora, no se difundió una estimación concreta sobre cuánto dinero adicional podría recaudar el Estado a partir de estas últimas aclaraciones. El efecto buscado pasa principalmente por conseguir más adhesiones, facilitar la presentación de Ganancias y dar mayor previsibilidad a quienes regularicen saldos dentro del esquema.

ARCA prorrogó hasta el 22 de septiembre la presentación de la declaración jurada 2025, tanto para el régimen general como para el simplificado. Además, el primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026 podrá ingresarse hasta el 24 de septiembre. La extensión apunta a que más contribuyentes puedan completar el trámite sin perder los beneficios del sistema y a que las diferencias pendientes queden canceladas dentro del plazo.

Al mismo tiempo, sigue en discusión el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya obtuvo media sanción en Diputados. ARCA evitó anticipar cómo es que se va a resolver la situación de quienes presentaron Ganancias bajo el régimen general y podrían quedar habilitados para ingresar al simplificado si finalmente se aprueban los cambios.