Alerta por intensas nevadas: mantienen cerrados los pasos Cristo Redentor y Pehuenche

Las fuertes precipitaciones en la cordillera obligaron a mantener inhabilitados los principales cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Además, San Juan permanece bajo alerta amarilla por la nieve.

Las intensas nevadas que afectan la cordillera continúan complicando la circulación entre Argentina y Chile . Como consecuencia, este lunes permanecen cerrados para todo tipo de vehículos los pasos internacionales Cristo Redentor (Los Libertadores) y Pehuenche , mientras las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas en los próximos días.

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El panorama también genera preocupación en San Juan , donde rige una nueva alerta amarilla por un temporal de nieve que afectará distintos sectores de la provincia.

El Paso Internacional Cristo Redentor , ubicado sobre la Ruta Nacional 7 , continúa inhabilitado debido a las fuertes nevadas registradas en la zona de alta montaña.

Los organismos encargados del operativo fronterizo informaron que durante la jornada se esperan nuevas precipitaciones níveas de moderada a fuerte intensidad, mientras que el Servicio Meteorológico de Chile anticipó que el sistema frontal persistirá durante los próximos días.

La situación también afecta al Paso Internacional Pehuenche , sobre la Ruta Nacional 145 , donde la importante acumulación de nieve y el estado de la calzada impiden garantizar condiciones seguras para la circulación.

Por ese motivo, el tránsito permanecerá suspendido en ambos sentidos hasta nuevo aviso. Desde los Centros de Frontera, dependientes del Ministerio de Seguridad, recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile reprogramar sus desplazamientos y consultar el estado actualizado de los pasos internacionales a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla por nevadas en San Juan

En paralelo, la Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N.º 27/26, elaborada a partir de un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso anticipa que las condiciones climáticas empeorarán durante la madrugada, la mañana y la tarde del martes 21 de julio.

La advertencia alcanza a la alta cordillera y la precordillera de los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Qué se espera para las próximas horas

Según el reporte oficial, en la alta cordillera se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, acompañadas por fuertes vientos, probabilidad de viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad.

En esos sectores podrían acumularse entre 20 y 50 centímetros de nieve.

En tanto, para las zonas bajas y la precordillera se esperan acumulaciones de entre 5 y 20 centímetros, aunque no se descartan precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Ante el temporal, las autoridades recordaron que las fuerzas de seguridad desplegadas en los controles viales exigirán la portación y utilización de cadenas para neumáticos a todos los vehículos que circulen por los corredores afectados.

El objetivo de la medida es reducir los riesgos de accidentes mientras persistan las condiciones climáticas adversas en la cordillera.