Alertan que la Luna podría convertirse en un cementerio de satélites

Los investigadores advirtieron que los astros impactarían la superficie lunar a velocidades cercanas a los 1,9 kilómetros por segundo.

El Equipo de Acción de las Naciones Unidas sobre Consulta sobre Actividades Lunares y el Comité de Coordinación Interinstitucional de Desechos Espaciales están desarrollando recomendaciones para la eliminación responsable de satélites lunares. NASA/ARIZONA STATE UNIVERSITY

La Luna podría experimentar un cambio inesperado en las próximas décadas. Los especialistas alertaron que algunas de sus regiones corren el riesgo de convertirse en cementerios de naves espaciales.

Se prevé que en las próximas dos décadas, el número de satélites que orbitarán la Luna aumentará. Debido a esto, agencias espaciales planean instalar bases permanentes, desarrollar experimentos científicos y explorar posibles actividades mineras. Para lograrlo, es necesaria la creación de constelaciones de satélites dedicadas a tareas de comunicación, navegación y posicionamiento.

Sin embargo, cuando los satélites agoten su combustible o alcancen el final de su vida útil, la Luna no podrá responder exitosamente ya que carece de esa capa protectora. Esto deja a los operadores con opciones limitadas para deshacerse del hardware obsoleto. “Esos satélites tendrán que estrellarse en la Luna, por lo que potencialmente se convertirá en un vertedero de basura”, expresó Fionagh Thomson, investigadora principal de la Universidad de Durham.

Qué podría ocurrir con la Luna y cuáles podrían ser las soluciones Los expertos señalaron que los satélites impactarían la superficie lunar a velocidades cercanas a los 1,9 kilómetros por segundo.

De todos modos, existen posibles soluciones para retirar a los satélites lunares. La primer opción consiste en dotarlos de suficiente propulsión para enviarlos a una órbita solar. Otra posibilidad es trasladarlos a órbitas lunares más alejadas, aunque el campo gravitatorio irregular del satélite vuelve esta maniobra compleja. La tercera alternativa es el impacto controlado contra la superficie lunar.

Es por esto que, Sarah Boyall, jefa de la Oficina de Regulación de la Agencia Espacial del Reino Unido, explicó que el Equipo de Acción de las Naciones Unidas sobre Consulta sobre Actividades Lunares y el Comité de Coordinación Interinstitucional de Desechos Espaciales están desarrollando recomendaciones para la eliminación responsable de satélites lunares.

