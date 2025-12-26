Qué determinó la pericia a la nena de 12 años herida por una bala perdida

Tras ser herida durante los festejos navideños, la menor recibió un proyectil que se encuentra alojado en la fosa posterior de su cráneo. Su familia indicó que aún no fue intervenida quirúrgicamente.

La pericia realizada a Angelina , la nena de 12 años que sufrió el impacto de una bala perdida en Navidad , sumó en las últimas horas un dato clave a medida que avanza la investigación.

Según detallaron las autoridades, la menor aún cuenta con el proyectil alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. Además, sus familiares indicaron a la prensa que aún no fue intervenida quirúrgicamente.

Fuentes del caso señalaron en primera instancia que el proyectil que la hirió sería de calibre 40, según la tomografía de la menor. No obstante, los investigadores continúan con los análisis y también evalúan la posibilidad de que se trate de un calibre 9 milímetros , mientras avanzan las pericias balísticas en el marco de la causa.

Desde entonces, permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, donde lleva más de 30 horas bajo estricta observación médica.

En paralelo, la Policía avanza con las pericias balísticas y el análisis de distintos elementos recolectados en la zona para intentar reconstruir el recorrido del disparo y determinar su origen .

tia angelina bala perdida Los médicos informaron que la bala quedó alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida. Captura (C5N)

La nena de 12 años herida por una bala perdida aún no fue operada y tiene pronóstico reservado

Su familia, en diálogo con C5N, que todavía no pudo ser operada y que sigue siendo estabilizada.

"Al momento no tuvo ninguna cirugía y la están estabilizando", señaló la tía de la niña y aseguró que "sigue igual", sin un nuevo parte médico.