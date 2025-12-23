Cómo ver los mejores eventos astronómicos del 2026 + Seguir en









En el año entrante habrá cuatro eclipses, dos solares y dos lunares. Las fechas.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en el año entrante habrá en total cuatro eclipses y varias lluvias de estrellas.

Este 2026 vendrá con diferentes fenómenos astronómicos que incluye eclipses, lluvias de meteoritos, conjugaciones planetarias y más. Estos eventos permiten acercar la ciencia a la población.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en el año entrante habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra, por lo que, bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

Por otro lado, se presentarán lluvia de estrellas. Esto es cuando la Tierra orbita cerca de un cometa, que deja corrientes de desechos cósmicos llamados meteoroides, que entran en la atmósfera terrestre a velocidades muy altas. Aquí, se generan los característicos destellos de luz conocidos como “estrellas fugaces”.

Calendario astronómico 2026 A continuación, los eclipses que se presentarán en el 2026.

Eclipse anular de Sol - 17 de febrero: Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT. Será visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Esto ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita por lo que, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar. El cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno.

Eclipse total de Luna - 3 de marzo: Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, incluida la Argentina, este de Asia y Australia. Se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral. Este se puede ver a simple vista. Eclipse total de Sol - 12 de agosto: Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT. Será visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Aquí, la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. Eclipse parcial de Luna - 28 de agosto: Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT. Será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África. Esto se produce cuando solo una porción del disco lunar entra en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado directamente por el Sol. Esto genera que se vea una parte de la Luna oscurecida en tonos rojizos y la otra brillante. A continuación, las lluvias de estrellas que se presentarán en el 2026. Cuadrántidas: entre fines de diciembre y principios de enero

Líridas: en las últimas semanas de abril

Eta Acuáridas: entre fines de abril y principios de mayo

Delta Acuáridas del Sur: entre fines de julio y principios de agosto

Perseidas: entre fines de julio y principios de agosto

Oriónidas: entre principios de octubre y mediados de noviembre

Leónidas: entre principios de noviembre y principios de diciembre

: entre principios de noviembre y principios de diciembre Gemínidas: durante diciembre