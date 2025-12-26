La esposa de Nahuel Gallo contó cómo se comunica con Venezuela y dio detalles de otros extranjeros detenidos + Seguir en









María Alexandra Gómez habló sobre su contacto con familiares de los detenidos de Nicolás Maduro. Allí brindó detalles sobre la situación de los extranjeros y señaló que "están vulnerados en todo sentido".

Gallo está detendio desde el 8 de diciembre de 2024. Cortesía: Mendoza Post

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro desde diciembre de 2024, precisó cómo se comunica con familiares de personas detenidas en el país y brindó un panorama específico sobre la situación de los extranjeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

María Alexandra Gómez indicó que el pasado domingo 21 de diciembre recibió información por parte de familiares de venezolanos que están presos en el Rodeo 1 acerca de las “torturas psicológicas” a las que están siendo sometidos los extranjeros.

La esposa del Nahuel Gallo contó cómo se comunica con Venezuela “La información nos llegó por medio de familiares de venezolanos que sí pueden recibir visitas, que están preocupados por la situación de los extranjeros en Venezuela”, comentó Gómez, según NA.

En ese sentido, la esposa de Gallo indicó que “los extranjeros detenidos en Venezuela están vulnerados en todo sentido, están aislados, están totalmente a merced de lo que Maduro pueda hacer con ellos. No es momento de quedarnos callados, es momento de alzar la voz, porque esto sí es un conflicto entre países”.

Además, agregó que “es angustiante porque los familiares estamos atados de manos, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir". En ese sentido, instó a que "los organismos internacionales y toda la Argentina" a alzar la voz por "estas atrocidades que están viviendo hoy en día los presos políticos en Venezuela”, en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

nahuel gallo.jpg La esposa de Gallo indicó que “los extranjeros detenidos en Venezuela están vulnerados en todo sentido". La Argentina volvió a exigir ante la ONU la aparición de Nahuel Gallo La Argentina volvió este martes a llevar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el reclamo por la desaparición forzada de Nahuel Gallo, el gendarme argentino del que no se tienen noticias desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela para visitar a su familia. La presentación fue realizada por el representante permanente argentino ante Naciones Unidas, Carlos Mario Foradori, en el marco de una nueva ofensiva diplomática del Gobierno de Javier Milei para exigir su liberación y denunciar violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Durante la sesión del Consejo, Foradori volvió a exponer la posición oficial argentina y cuestionó con dureza el rol del organismo frente a las denuncias sobre el gobierno venezolano. “Señor presidente, agradezco que nos convoque hoy para continuar con este ritual sin misa para analizar el informe sobre Venezuela. Justamente los hechos documentados no piden interpretación, sino firmeza, decisión, justicia y coraje para afrontarlos. Elementos de notoria ausencia de muchos en este recinto”, afirmó al iniciar su intervención.