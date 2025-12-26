Fin de Año con ola de calor: a cuánto llega la máxima el 31 de diciembre

Recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y limitar las actividades al aire libre.

El fin de semana traerá máximas de más de 38°C en la ciudad porteña y el AMBA.

El cierre del año llegará con una ola de calor que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al Área Metropolitana (AMBA) .

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre se registrarán temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 a 38°C , con mínimas que no bajarán de los 24°C en gran parte de la región.

Mientras los ciudadanos se preparan para las celebraciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones para atravesar estos días sin complicaciones de salud ni afectaciones graves en la rutina diaria. A continuación, conocé los detalles.

La ola de calor comenzará el lunes 29 con máximas de 34°C , mínimas de 24°C por la noche y un cielo algo a mayormente nublado, con vientos del norte durante la mañana y del noreste por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.

El martes 30 , las temperaturas seguirán en ascenso y podrían llegar a 35°C en la Ciudad de Buenos Aires y a niveles aún superiores en algunos puntos de la provincia. Para el miércoles 31, jornada de fin de año, se esperan registros de 37°C .

Los especialistas advierten que este fenómeno también afectará a la movilidad urbana, la demanda energética y la actividad económica. Las altas temperaturas pueden causar interrupciones en el transporte público, sobrecarga de sistemas de aire acondicionado y aumento del consumo eléctrico en los hogares.

Además, los especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, limitar las actividades al aire libre y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

ola de calor hidratacion agua.png Freepik

Clima en Buenos Aires: pronóstico extendido

El pronóstico extendido para la Ciudad y el AMBA muestra una escalada térmica progresiva hacia fin de año. Antes de la ola de calor, entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, las máximas oscilarán entre 30 y 34°C, con mínimas que variarán entre 19 y 23°C, y algunos días con vientos moderados provenientes del noreste y este.

A partir del lunes 29, el aire cálido y húmedo se asentará sobre la región central del país, con temperaturas elevadas hasta el último día del año.

Para la semana de Año Nuevo, las previsiones indican:

Lunes 29: mínima de 22°C, máxima de 34°C, cielo algo a mayormente nublado.

mínima de 22°C, máxima de 34°C, cielo algo a mayormente nublado. Martes 30: mínima de 24°C, máxima de 35°C, cielo parcialmente nublado, vientos del norte y noroeste.

mínima de 24°C, máxima de 35°C, cielo parcialmente nublado, vientos del norte y noroeste. Miércoles 31: mínima de 24°C, máxima de 35-38°C, cielo parcialmente nublado y cambios de viento del norte al este por la tarde-noche.

Luego, se espera un descenso térmico progresivo a partir del 1 de enero de 2026, cuando la llegada de un pulso de aire más frío generará lluvias y chaparrones dispersos, ofreciendo alivio después de tantos días de calor.