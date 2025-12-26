ANSES deposita en los últimos días del año una ayuda económica para desempleados

El organismo aclaró quiénes se encuentran habilitados para cobrar la prestación y cómo hacer para obtenerla.

+ Seguir en

Los cobros finalizarán el 30 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) declaró que, aquellos trabajadores que hayan sido despedidos de su empleo, pueden aplicar para recibir la Prestación por Desempleo durante el último mes de 2025. Este beneficio consta de un monto económico extra para aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo, por causas ajenas a su voluntad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gestión de este trámite puede realizarse de forma completa en la web del organismo, lo que brinda un servicio simplificado para aquellos que lo precisen. De todas formas , es esencial cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud dentro del plazo de noventa días desde el despido. De lo contrario, el derecho al cobro se pierde de manera automática.

La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio habilitado para aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo, debido a causas ajenas a su voluntad, como lo es un despido.

Este trámite les permite, a los trabajadores que se encuentren desempleados, acceder a un monto económico mensual como complemento extra a sus ganancias. Se puede gestionar de forma completamente virtual, mientras el beneficiario cuente con toda la documentación requerida por el organismo.

La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que cumplen con los siguientes requisitos:

Trabajadores formales con aportes registrados.

Despedidos sin causa justificada.

Finalización o no renovación de contrato.

Despidos por quiebra del empleador.

Incapacidad para continuar trabajando por problemas de salud o accidentes.

El beneficio no aplica para trabajadores informales, monotributistas o autónomos. Los solicitantes deben presentar documentación que respalde la causa de su desvinculación laboral.

Cómo tramitar la prestación por Desempleo

El proceso para acceder a la prestación incluye cuatro pasos simples:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Prestación por Desempleo".

Indicar el rubro laboral y completar los datos solicitados.

Cargar la documentación requerida.

El plazo para iniciar el trámite es de noventa días desde la fecha de despido. Superado este período, el derecho al cobro se pierde.

Monto de la prestación por Desempleo

El monto de la prestación varía según el salario previo y los aportes registrados. En diciembre de 2025, los valores son:

Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

El importe final depende del promedio del mejor sueldo de los últimos seis meses de trabajo.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

Los pagos se realizan según la terminación del DNI del beneficiario. El calendario para diciembre de 2025 es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada durante el trámite