Ignacio Torres impulsa una Ley de Ecocidio y reclama castigos ejemplares para los incendios intencionales

El proyecto ya fue presentado en el Senado. Exige penas duras para quienes inicien los fuegos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , sostuvo que se aguardan lluvias durante la jornada que podrían traer alivio a las áreas golpeadas por los incendios forestales en la provincia patagónica, y volvió a exigir la sanción de una Ley de Ecocidio que establezca penas severas para quienes provoquen fuegos de manera deliberada.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

Torres expresó su respaldo a una iniciativa que “contempla la figura de ‘ecocidio’”, un reclamo que, según indicó, “lo venimos pidiendo hace años”. De acuerdo con información, el proyecto ya fue presentado en el Senado por la senadora nacional Edith Terenzi .

El gobernador anticipó además que “entre hoy y mañana” arribará a la provincia una partida de fondos destinada a asistir a “las familias que perdieron absolutamente de todo” como consecuencia del avance del fuego.

Al referirse al combate de los incendios, Torres remarcó que el despliegue contó con un respaldo del Gobierno nacional “como pocas veces se vio”.

“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura. Tener tantos aviones hidrantes y helicópteros trabajando en simultáneo, la verdad es que hace mucho que no se ve, y es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria”, subrayó.

En ese sentido, destacó que durante el operativo “no se distingue entre Nación y provincia”, incluso cuando las tareas se desarrollan dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. “Se trabajó bien y el ministro del Interior (por Diego Santilli) se puso a disposición desde el minuto uno”, recalcó.

El antecedente de Cholila

Para reforzar su pedido de un endurecimiento de las penas, Torres recordó un caso ocurrido en 2025 en la localidad de Cholila, cuando las autoridades provinciales “encontraron en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos”.

“Un vecino le prendió fuego a la chacra a otro, lo agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados, fueron condenados y estuvieron menos de un mes presos”, lamentó el gobernador, y volvió a insistir en que ese tipo de sanciones resultan insuficientes frente al daño ambiental provocado.