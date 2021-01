Cuáles son y porque hay tres letras que hicieron millonario a Jeff Bezos

Para 1994, Bezos era vicepresidente de una firma de inversiones en Nueva York, Estados Unidos, estaba casado y tenía su futuro asegurado. Pese a esto se mudó a Seattle para fundar su propia compañía en su garaje. Bezos estaba convencido que el comercio electrónico iba a ser una tendencia y así fue.

Los amigos y padres de Bezos fueron los primeros inversores de lo que sería Amazon. Fue por ello que, cuando tomó la gran decisión de abandonar su trabajo en Wall Street para comenzar su propio emprendimiento utilizó las tres letras referidas a la frase en cuestión : "regret minimization framework" (RMF).

Bezos contó en una entrevista que en su momento se dirigió a su jefe en cuestión y le dijo "Voy a hacer esta locura. Voy a empezar una compañía que vende libros online".

"Cuando se lo comenté, me dijo que caminemos dos horas por Central Park, Nueva York. Me dijo que era una buena idea pero sería una mejor idea para alguien sin un trabajo tan afianzado", aseguró.

Bezos se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

El director de Amazon recuerda además que su jefe "me intentó convencer por 48 horas y en ese tiempo busqué la forma de tomar esa gran decisión. Ya le había dicho a mi esposa y ella estaba de acuerdo. Era una persona estable, con un trabajo estable y una carrera estable pero ella estaba 100% de acuerdo con la idea. La decisión la tuve que tomar yo y por eso pensé en un entorno de trabajo al que llamé, de una manera que solo un nerd puede llamar, entorno de trabajo con arrepentimiento mínimo (regret minimization framework). Yo quería un proyecto para cuando tenga 80 años, por eso miré hacia adelante. Sabía que a los 80 años no iba a arrepentirme de haber intentado desarrollar mi propio negocio. Hay decisiones a largo plazo que son buenas decisiones de las que no nos arrepentimos. Finalmente, me fui de Wall Street a mitad de año".

Es así que hoy Bezos es el segundo hombre más rico del mundo, luego de Elon Musk, según Bloomberg. Pero además, es dueño de la compañía de transporte espacial, Blue Origin y accionista mayoritario del reconocido periódico estadounidense The Washington Post.