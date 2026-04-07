Por qué es importante tramitar el nuevo DNI y quiénes deben hacerlo con urgencia

El documento cuenta con un chip biométrico, grabado láser, hologramas renovados y materiales más resistentes para mejorar la seguridad.

Los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

A través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial , el Gobierno nacional anunció cambios para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte .

Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño , los materiales y las medidas de seguridad , que buscan mejorar la protección de los datos personales y asegurar más confiabilidad en su autenticación.

Los documentos emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento , por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. La actualización afecta tanta a los ciudadanos argentinos como a las personas extranjeras que residen en en el país. A continuación, conocé los detalles.

El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser , impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto , que almacena información biométrica y personal encriptada. Esto permitirá mejorar la durabilidad .

El frente incorporará el escudo nacional , una escarapela, el Sol de Mayo , el mapa bicontinental, un holograma renovado, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior” , la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color .

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

dni

El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

La normativa también confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán el texto que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.

Para los menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de esa edad se registrará la del niño o niña.

Los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

DNI 2026 REVERSO

Cómo tramitar el nuevo DNI, paso a paso

Para renovar o actualizar el DNI con el nuevo formato, podés sacar un turno a través de la plataforma "Mi Argentina", donde podrás seleccionar un registro civil o un Centro de Documentación Renaper. Es importante presentar la constancia el día del trámite.

En caso de que sea para un menor de 14 años, deberá asistir acompañado de su representante legal, quien deberá presentar su identificación.

Una vez realizado completado, el documento será entregado en el domicilio o en la oficina de tu elección. Para hacer un seguimiento del proceso, podrás usar el ID de solicitud disponible en la página del Renaper.

El costo varía según el tipo de gestión y la urgencia. La tarifa básica es de $10.000, mientras que las versiones express, que garantizan la entrega en 24 horas o en pocas horas, tienen un costo adicional y varía entre $26.000 y $57.000, dependiendo el caso.

dni nuevo

Recordá que la actualización no es obligatoria para todos los ciudadanos, sino solo para aquellos que estén dentro de las categorías específicas, como menores de edad que cumplen 5, 8 o 14 años, personas con DNI vencido, aquellos que requieran una rectificación de datos, o quienes hayan sufrido pérdida, robo o deterioro del documento.

El anterior mantendrá su validez hasta su fecha de vencimiento, pero en cualquier trámite nuevo, como una actualización o la primera emisión, ya se entregará el modelo renovado.