"Proyecto Fin del Mundo" se convirtió en la película más taquillera de Amazon MGM

El éxito de la película depende en gran medida de la actuación de Ryan Gosling, quien está siendo recompensado con uno de los mayores éxitos de su carrera.

La odisea espacial ha recaudado 300,8 millones de dólares a nivel mundial tras obtener otros 54,1 millones en 86 mercados este fin de semana. Esta cifra supera con creces los 276 millones de dólares recaudados mundialmente por Creed III en 2023, que hasta entonces había sido la película más taquillera de la compañía (Amazon adquirió MGM en 2022 por 8.500 millones de dólares).

La película solo experimentó una caída del 32% respecto a su fin de semana de estreno, lo que indica que tendrá éxito a largo plazo. Sus impresionantes resultados son una excelente noticia para Amazon MGM, que está invirtiendo fuertemente en películas para cine , comprometiéndose a estrenar aproximadamente una docena de películas al año.

Esta decisión se produce después de que Amazon MGM tuviera dificultades para definir sus ambiciones cinematográficas, centrándose primero en producciones independientes, luego en estrenos en streaming y, más recientemente, optando por respaldar producciones populares dirigidas a la gran pantalla.

El éxito detrás de Proyecto Fin del Mundo

Proyecto Fin del Mundo también confirma la reputación de Ryan Gosling como estrella de taquilla. El actor nominado al Oscar por Barbie y La La Land es el protagonista indiscutible de la película, interpretando a un profesor en una misión desesperada por salvar el planeta.

El éxito de la película depende en gran medida de la actuación de Gosling, quien está siendo recompensado con uno de los mayores éxitos de su carrera, además de recibir ya algunos rumores de premios. También están Phil Lord y Christopher Miller, quienes, tras ser despedidos de Solo: A Star Wars Story, nos ofrecen una película que demuestra su gran talento para las épicas espaciales de acción real. Y por si fuera poco, Andy Weir, el autor de Proyecto Fin del Mundo y The Martian, cuyas novelas han inspirado dos éxitos de taquilla. Su próxima novela seguramente desatará una guerra de ofertas por los derechos cinematográficos.