Un tren de alta velocidad chocó contra un camión en Francia: al menos un muerto y 13 heridos + Seguir en









El incidente ocurrió a las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens. Las autoridades investigan el motivo del siniestro.

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, anunció que viajará al lugar de los hechos junto con el director ejecutivo de la SNCF y ex primer ministro, Jean Castex.

Un trágico accidente ferroviario en el norte de Francia dejó como saldo, al menos, el fallecimiento del conductor de un TGV y 13 heridos tras chocar contra un vehículo pesado. El siniestro tuvo lugar el martes a las 7 de la mañana (05:00 GMT) en un paso a nivel de Pas-de-Calais, afectando el servicio ferroviario entre las localidades de Béthune y Lens.

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El tren de alta velocidad transportaba a 243 personas entre Dunkerque y París y chocó contra el camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines, precisó la prefectura en un comunicado.

El accidente en Francia A través de X, Fabien Villedieu, del sindicato Sud-Rail, compartió imágenes de los primeros intervinientes examinando los destrozos en la cabina del tren de alta velocidad. En el aspecto legal, una fuente judicial señaló a la Agence France-Presse que el conductor del camión está arrestado, pero que aún no se sabe si es un civil o un militar.

Pese a que el vehículo llevaba cargamento militar, según confirmó la prefectura a la citada agencia, Villedieu insistió en que el transporte no tenía la apariencia de “un camión del ejército, de tipo camuflaje”.

choque en Francia 2 El tren de alta velocidad transportaba a 243 personas entre Dunkerque y París y chocó contra el camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines. Operativo en Francia Las autoridades desplegaron rescatistas y equipos técnicos alrededor del tren. Según la prefectura, se movilizaron cerca de 88 bomberos en la zona.

El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France expresó que, como consecuencia del siniestro se interrumpió el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada y que también se cortó la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai. Es por eso que, el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, anunció que viajará al lugar de los hechos junto con el director ejecutivo de la SNCF y ex primer ministro, Jean Castex.

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